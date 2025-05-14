دورتموند يضم دانييل سفينسون بشكل نهائي حتى 2028

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي بروسيا دورتموند، اليوم الأربعاء، تعاقده مع الظهير الأيسر السويدي الدولي، دانييل سفينسون، بشكل نهائي بعقد يمتد حتى عام 2028.

انضم سفينسون (23 عامًا) إلى دورتموند في يناير الماضي على سبيل الإعارة قادمًا من نوردشيلاند الدنماركي حتى نهاية الموسم الجاري مع بند يسمح بإمكانية شرائه نهائيًا.



وشارك سفينسون في 15 مباراة مع دورتموند، منها 11 مباراة في التشكيل الأساسي، وسجل هدفًا واحدًا وصنع هدفين.

وقال المدير الرياضي لدورتموند سيباستيان كيل: "قوة ومرونة سفينسون تناسب أسلوب لعبنا، وتقدم لنا خيارات عديدة، بخلاف أنه لاعب جيد ومحترف نموذجي".

ويحتل دورتموند المركز الخامس في الدوري الألماني لكرة القدم بعدما تحسنت نتائجه مؤخرًا، بعدما حقق 6 انتصارات في آخر 7 جولات، وحافظ على سجله خاليًا من الهزيمة.

وسينتزع دورتموند المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا حال فوزه هولشتاين كيل بثلاثة أهداف في الجولة الأخيرة من الدوري يوم السبت المقبل بغض النظر عن مصير مباراة فرايبورغ رابع الترتيب ضد آينتراخت فرانكفورت صاحب المركز الثالث.