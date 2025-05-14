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أحمد جودة - القاهرة -



أكد لارس ريكن، مدير الكرة بنادي بوروسيا دورتموند، أنه لا يشعر بالرضا عن موسم الفريق، حتى في حال التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الجولة الأخيرة من الدوري الألماني.

دورتموند: دوري الأبطال لن يرضينا

وقال ريكن، خلال ندوة نظمتها صحيفة "رور ناخريشتن" مساء الثلاثاء على إذاعة 91.2: "حتى لو تأهلنا إلى دوري الأبطال، لا يمكننا اعتبار الموسم ناجحًا، لأن الفريق افتقد إلى الاستمرارية على مدار العام".

ويحتل دورتموند المركز الخامس في جدول الترتيب، ويحتاج للفوز على هولشتاين كيل بفارق 3 أهداف لضمان التواجد بين الأربعة الكبار، بغض النظر عن نتيجة مواجهة فرايبورج (الرابع) أمام آينتراخت فرانكفورت (الثالث).

وأضاف ريكن: "من غير المقبول أن تتفوق علينا فرق مثل ماينز وفرايبورج وبوروسيا مونشنجلادباخ – ولو مؤقتًا".

وشهد الموسم تقلبات كبيرة للفريق، إذ تراجع إلى المركز الـ11 في وقت سابق، قبل أن يحقق انتفاضة قوية حصد خلالها 6 انتصارات في آخر 7 مباريات ليعود إلى المنافسة على مقعد أوروبي.

وتابع ريكن: "احتجنا إلى 3 مدربين هذا الموسم، وتعاقدنا مع لاعبين جدد في الشتاء. كل هذه الاضطرابات لا تجعلنا نشعر بالرضا بأي حال".

وكان دورتموند قد أقال مدربه السابق نوري شاهين في يناير / كانون الثاني، وتولى ميكي تولبيرج المهمة مؤقتًا، قبل أن يتم التعاقد مع نيكو كوفاتش، الذي أعاد الفريق إلى سكة الانتصارات.

وعلى صعيد إداري، أشار ريكن إلى وجود توتر داخل النادي، بعد الانتقادات العلنية التي وجهها ماتياس زامر، المستشار الفني للنادي، من خلال ظهوره كمحلل في بث مباريات دوري أبطال أوروبا على "أمازون برايم".

وأوضح مدير الكرة: "سنُعيد تقييم كل ما حدث، لكن لا أتوقع تغييرات جذرية في الصيف المقبل".

وختم قائلًا: "لن تحدث تغييرات كبيرة في هيكل الفريق خلال هذا الصيف، هذا أمر محسوم".