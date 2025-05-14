اليوم .. الأحمر الكبير يبدأ تدريباته استعدادا لمواجهتي الأردن وفلسطين الحاسمتين

الطريق إلى كأس العالم 2026

برنامج خاص لثلاثي الدرجة الأولى والغساني .. وإغلاق وديتي النيجر ولبنان .. والسعدي وصل

متابعة ـ صالح البارحي :

سم الله وعلى بركة الله ... تنطلق في تمام الساعة السابعة مساء اليوم تدريبات منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم بقيادة رشيد جابر، وذلك في إطار استعدادات الاحمر الكبير المكثفة لمواجهتي الاردن في مسقط بتاريخ 5 يونيو القادم وفلسطين بتاريخ 10 يونيو في العاصمة الأردنية عمّان على ساحة ملعب ستاد الملك عبدالله، وذلك ضمن منافسات المرحلة الثالثة للتصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2026، وهما المباراتان اللتان تمثلان الامل الكبير في التواجد بين كبار العالم سواء من خلال التأهل المباشر أو التواجد بمباريات الملحق في الصراع الاخير بشهر أكتوبر القادم بإذن الله تعالى، ومن المتوقع أن يتم تغيير موعد التدريبات في الفترة القادمة؛ لتكون بذات توقيت المباراة القادمة أمام الاردن وفق رؤية الجهاز الفني للأحمر. منتخبنا سيخوض خلال هذا المعسكر الذي سينطلق اليوم وينتهي في العاشر من يونيو مباراتين وديتين، الأولى أمام النيجر بتاريخ 20 مايو الحالي، والثانية أمام منتخب لبنان مساء 28 من ذات الشهر على ساحة مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر في آخر محطات التهيئة الكاملة لمواجهتي الحسم للمونديال .



برنامج خاص

حدد الجهاز الفني لمنتخبنا برنامجا خاصا للاعبي الدرجة الأولى المتواجدين في قائمة المنتخب وهم : حمد بن سعيد الحبسي وسلطان بن بدر المرزوق (ظفار) وعيسى بن خلفان الناعبي (مسقط)، بالاضافة إلى محسن الغساني (بانكوك يونايتد التايلندي) ، حيث خاض الرباعي التدريبات المحددة في الفترة الماضية وبالتحديد بعد نهاية دوري الدرجة الأولى على يد المعد البدني وفق الرؤية التي وضعها له المدرب رشيد جابر، وذلك بسبب انتهاء موسم الدرجة الأولى منذ شهر رمضان المبارك، والتحق الغساني بعدها بفترة قصيرة بعد انتهاء الموسم الكروي في تايلند، حيث وجد الجهاز الفني بأنه ليس من المجدي توقف اللاعبين عن التدريبات حتى بداية المعسكر الحالي بطبيعة الحال، وقد انتهى البرنامج المخصص لهم مساء أمس، وسيلتحق الرباعي بتدريبات المنتخب بدءا من هذا المساء .

قرار فني

أبدى الجهاز الفني مرونة في عدم التحاق لاعبي أندية السيب وصحار وبهلاء والنصر بالمعسكر حتى نهاية البطولة، وذلك بسبب مشاركة اللاعبين مع أنديتهم في المربع الذهبي لمسابقة كاس الاتحاد الذي أقيم مساء أمس، وسيمنح الجهاز الفني الفترة القادمة فرصة للاعبين الذين تمكنت فرقهم من الصعود للنهائي للمشاركة في المباراة النهائية والالتحاق بالمعسكر بعد ذلك، أما اللاعبون الذين خرجت فرقهم مساء أمس فسيلتحقون بالمعسكر بدءا من تدريبات اليوم أو الغد إن شاء الله تعالى .

انتظار الثلاثي

لن يتمكن المنذر العلوي وعصام الصبحي المحترفين بالدوري العراقي من التواجد بالمعسكر في الفترة القريبة إلا بعد انتهاء الموسم الكروي في العراق، علما بأن الدوري العراقي الممتاز تبقى منه (6) جولات، فيما سينضم صلاح اليحيائي المحترف في الخالدية البحريني في نهاية شهر مايو الحالي عقب نهاية الموسم الكروي بالبحرين مباشرة . أما بالنسبة للمحترف طارق السعدي فقد وصل أمس إلى مسقط، وسيبدأ أول تدريباته مع الاحمر الكبير مساء اليوم رفقة المجموعة المتواجدة حاليا .

وديتا النيجر ولبنان مغلقتان

لن تتمكن الجماهير العمانية من متابعة مواجهتي النيجر ولبنان الوديتين مع منتخبنا الوطني يومي 20 و 28 مايو الحالي، وذلك بسبب طلب الجهاز الفني بقيادة رشيد جابر أن تكونا مغلقتين أمام الجماهير والاعلام، ولن تنقلا عبر شاشات التلفاز كذلك، وهو الامر الذي سار عليه الجهاز الفني في المباريات الودية السابقة كذلك .

القائمة المستدعاة

ضمت القائمة المستدعاة للمعسكر القادم (34) لاعبا هم : إبراهيم المخيني (النهضة) ، احمد بن خليفه الكعبي (النهضة) ، عاهد بن الحبشي المشايخي (النهضة) ، علي بن سليمان البوسعيدي (السيب) ، ارشد بن سعيد العلوي (السيب) ، عبدالملك بن ناصر البادري (الشباب) ، يوسف بن ناشر المالكي (الشباب) ، ملهم بن يوسف السنيدي (النصر) ، عبدالسلام بن مسلم الشكيلي (بهلاء) ، حمد بن سعيد الحبسي (ظفار) ، صلاح بن سعيد اليحيائي (الخالدية البحريني) ، عصام بن عبدالله الصبحي (القوة الجوية العراقي) ، ثاني بن غريب الرشيدي (النهضة) ، حارب بن جميل السعدي (النهضة) ، حسين بن سعيد الشحري (النهضة) ، امجد بن عبدالله الحارثي (السيب) ، جميل بن سليم اليحمدي (السيب) ، ماجد بن سليم السعدي (الشباب) ، محمد بن حميد الغافري (الشباب) ، مصعب بن محفوظ الشقصي (الرستاق) ، فايز بن عيسى الرشيدي (صحار) ، عيسى بن خلفان الناعبي (مسقط) ، طارق بن خليفه السعدي (سانت اندرو الاسباني) ، غانم بن رمضان الحبشي (النهضة) ، عبدالله بن فواز بيت عبدالغفور (النهضة) ، أحمد بن محمد الخميسي (السيب) ، زاهر بن سليمان الاغبري (السيب) ، عبدالرحمن بن عيد المشيفري (السيب) ، خالد بن ناصر البريكي (الشباب) ، حاتم بن سلطان الروشدي (الشباب) ، محمد بن عبدالحكيم السبيعي (الرستاق) ، سلطان بن بدر المرزوق (ظفار) ، المنذر بن ربيع العلوي (الزوراء العراقي) ، محسن بن صالح الغساني (بانكوك يونايتد التايلندي) .