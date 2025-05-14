منتخبنا بطموحات كبيرة يواجه المنتخب الإيراني فـي نهائي البطولة الآسيوية العاشرة للقب الثاني

بعد التأهل إلى نهائيات كأس العالم لليد الشاطئية 2026م

اليوم .. وبرعاية رئيس اللجنة الأولمبية العمانية

تغطيه ـ خالد الجلنداني وبدر الزدجالي:

يسدل الستار اليوم الخميس على منافسات البطولة الآسيوية العاشرة لكرة اليد الشاطئية للرجال والسيدات لعام 2025 م بمسقط والمؤهلة إلى تصفيات كأس العالم للرجال والسيدات لكرة اليد الشاطئية لعام 2026م وذلك تحت رعاية صاحب السمو السيد عزان بن قيس آل سعيد رئيس اللجنة الأولمبية العمانية بحضور عدد من أصحاب السمو والسعادة وموسى بن خميس البلوشي رئيس الاتحاد العماني لكرة اليد رئيس اللجنة المنظمة للبطولة الآسيوية العاشرة والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد و بدر ذياب نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وأمين صندوق الاتحاد الآسيوي لكرة اليد واعضاء مجلس إدارة اتحاد اليد واللجنة المنظمة للبطولة، حيث تجمع المباراة النهائية بين منتخبنا الوطني لكرة اليد الشاطئية والمنتخب الإيراني في الساعة الثامنة مساء على الملعب الرملي بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر تسبقها مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في الساعة السابعة مساء، تجمع بين المنتخبين الأردني والباكستاني وقد ضمن منتخبنا والمنتخب الإيراني التأهل الى نهائيات كأس العالم لكرة اليد الشاطئية للرجال والسيدات لعام 2026م .



و تقام اليوم ايضا مباراتين في نهائيات مسابقة السيدات تجمع المباراة الاولى الهند مع هونج كونج في الساعة الخامسة مساء تليها المباراة الختامية تجمع بين فيتنام والفلبيين في الساعة السابعة مساء ويحتل حاليا منتخب فيتنام صدارة الترتيب العام للبطولة برصيد 10 نقاط وفي المركز الثاني الفلبيين برصيد 8 نقاط وقد ضمن منتخبي فيتنام والفلبيين التاهل الى كأس العالم القادمة .

وقد شهدت البطولة الآسيوية العاشرة التي تستضيفها سلطنة عمان للمرة الثالثة في تاريخها مشاركة 9 منتخبات آسيوية للرجال، وزعت على مجموعتين المجموعة الاولى تضم منتخبنا بجوار منتخبات المملكة العربية السعودية وهونج كونج « الصين « والمالديف والمجموعة الثانية ايران والفلبين والاردن وباكستان والهند بالاضافة الى 4 منتخبات للسيدات وهي فيتنام والفلبين وهونج كونج والهند ويعد المنتخب القطري اكثر المنتخبات الاسيوية تتويجا باللقب 6 مرات اعوام 2011 و2013 و2015 و2017 و2019 و2023 ومنتخبنا الوطني مرة واحدة عام 2004 وايران عام 2022 والمنتخب الباكستاني عام 2007 م .

ويدخل منتخبنا لقاء اليوم بعزيمة وإصرار كبير على تحقيق اللقب الآسيوي الذي غاب عنه منذ 2004 بعد فوزه بالنسخة الاولى التى استضافتها سلطنة عمان ومنذ تلك السنوات لم يظفر منتخبنا باللقب رغم وصوله إلى النهائي 6 مرات، لكن عامل الحظ لم يكن حليفه ولذلك يدرك منتخبنا بلقاء اليوم حجم المسؤولية الملاقاة على عاتقه وهو الفوز ولا سبيل غير ذلك بعد المباراة الكبيرة التى قدمها أمام المنتخب الأردني في الدور نصف النهائي وفاز فيها بنتيجة 2/0 وعلى إثرها تأهل إلى المباراة النهائية؛ لذلك يجب على الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب الوطني حمود الحسني ومساعدة جابر البلوشي وضع خطة وتشكيلة مناسبة لمواجهة المنتخب الإيراني الذي لديه نفس الطموح وهو الفوز باللقب للمرة الثانية في تاريخه بعد الفوز به عام 2022 في إيران والمنتخبين العماني والايراني يعرفان كلاهما، حيث التقيا في عدة مناسبات وكان آخرها في البطولة الآسيوية التاسعة بجزيرة بالي الاندونيسية عام 2023 في المربع الذهبي وفاز فيها منتخبنا وتأهل إلى المباراة النهائية أمام المنتخب القطري لذلك ستكون المباراة مثيرة بين الطرفين نظرا للامكانيات البدنية والفنية التي يتمتع بها لاعبو الفريقين.

وقد خاض منتخبنا يوم امس الاربعاء حصة تدريبية تمثلت في تصحيح بعض الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون بمباراة منتخبنا والأردن بالإضافة إلى تعزيز الجانب البدني والتركيز على التشكيلة المناسبة التي سيخوض بها منتخبنا لقاء اليوم أمام إيران.

تصوير ـ عمار المسافر

فصول المجد

قال محمد بن سليمان الظهوري عضو مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة اليد رئيس لجنة العلاقات العامة في البطولة الآسيوية لكرة اليد الشاطئية-مسقط نُبارك لمنتخبنا الوطني لكرة اليد الشاطئية تأهله المستحق إلى نهائيات كأس العالم 2026، بعد فوزه الرائع على منتخب الأردن الشقيق، في مباراة عكست الروح القتالية والانضباط الفني العالي الذي يتمتع به لاعبو المنتخب.

ويأتي هذا الإنجاز ليُضاف إلى سجلٍ مشرّف من النجاحات التي يحققها منتخبنا، حيث سبق أن حصد المركز الأول في دورة الألعاب الخليجية، مجسدًا ريادة السلطنة في رياضة كرة اليد الشاطئية على مستوى دول الخليجية

نتوجه بجزيل الشكر والتقدير إلى مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة اليد على تكاتفهم ودعمهم المستمر، وعلى التنظيم المحكم والمتميز للبطولة الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، والذي نال استحسان وإشادة الجميع. ونخص بالشكر موسى البلوشي، رئيس الاتحاد، على جهوده المتواصلة في قيادة الاتحاد نحو التميز والتطور، كما نثمّن الدور البنّاء لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي لكرة اليد.

يشرّفنا كذلك أن نُعرب عن بالغ امتناننا للدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، على حضوره وتشريفه هذا الحدث القاري، وعلى إشادته بالتنظيم العالي والرائع الذي قدّمته سلطنة عمان، في دلالة واضحة على الثقة الدولية بقدراتنا التنظيمية.

وقال محمد الظهوري لا يفوتنا أن نحيّي جماهيرنا الوفية التي كانت، وستظل، اللاعب رقم واحد في كل إنجاز. وبهذه المناسبة، نوجّه دعوة مفتوحة إلى جماهيرنا العُمانية الغالية للحضور والمؤازرة في المباراة النهائية اليوم الخميس لمساندة المنتخب في مشواره نحو تحقيق لقب بطولة آسيا، واستكمال الحلم العالمي معًا نكتب فصول المجد برياضةٍ تستحق أن تفتخر بها الأجيال.

سجل حافل بالإنجازات

يتمتع منتخبنا الوطني لكرة اليد الشاطئية بسجل حافل بالإنجازات في مسيرته التى بدأت منذ عام 2004 م، حيث حقق العديد من النتائج المشرفة ففي شهر ابريل الماضي حقق الميدالية الذهبية في البطولة الخليجية الشاطئية الثالثه التى استضافتها سلطنة عمان أما على مستوى البطولات الآسيوية كان آخر إنجاز له الحصول على الميدالية الفضية في البطولة الآسيوية التاسعة التى استضافتها جزيرة بالي الاندونيسية عام 2023 م وعلى إثرها تأهل إلى كأس العالم الشاطئية بالصين عام 2024م.

وحصد منتخبنا العديد من الانجازات خلال مسيرته والتي بدأت منذ عام 2004 منها الحصول على المركز الأول في البطولة الآسيوية الأولى التي استضافتها مسقط 2004 والتأهل إلى كأس العالم بالغردقة عام 2004 وتحقيق المركز الرابع في كأس العالم الشاطئية التي أقيمت في تايبيه الصين عام 2009 وتحقيق المركز الرابع في دورة الألعاب الآسيوية الثانية التي استضافتها مسقط عام 2010 وتحقيق المركز الثاني في البطولة الآسيوية التي أقيمت في مسقط عام 2011 والتأهل إلى كأس العالم التي استضافتها المدينة الرياضية بالمصنعة عام 2012 وحصد فيها المنتخب المركز الثامن، كما حصل على المركز الثاني في البطولة الآسيوية التي أقيمت هونج كونج عام 2013 والتأهل إلى كأس العالم بالبرازيل عام 2014، كما احتل المنتخب في المركز الثاني في دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية بوكت عام 2014 ونال أيضًا المركز الثاني في البطولة الآسيوية التي أقيمت في مسقط عام 2015، وتأهل المنتخب لكأس العالم بالمجر 2016 واحتل فيها المركز السابع، كما حصل على المركز الثاني في البطولة الخليجية الشاطئية بقطر عام 2015 والمركز الثاني في البطولة الآسيوية بفيتام 2016 والتأهل إلى كأس العالم في تايلاند عام 2017، كما تأهل منتخبنا إلى كأس العالم التي أقيمت في روسيا 2018 وحقق فيها المركز التاسع. وكان آخر إنجاز لمنتخبنا في البطولة الآسيوية السابعة بالصين عام 2019 وحقق فيها المركز الثاني والتأهل إلى كأس العالم بإيطاليا عام 2020 والتي لم تقم بسبب جائحة فيروس كورونا وحقق المركز الثاني في البطولة الآسيوية التاسعة التي اقيمت بجزيرة بالي الإندونيسية عام 2023 والتأهل إلى كأس العالم الحادية عشرة لكرة اليد الشاطئية للرجال والنساء بمدينة بينجتان الصين الشَّعبية 2024م.

روح قتالية عالية

أشاد موسى بن خميس البلوشي رئيس الاتحاد العماني لكرة اليد بالأداء الفني والروح القتالية العالية للاعبين خلال لقائهم بالمنتخب الأردني في الدور النصف النهائي للبطولة الاسيوية وخطفهم بطاقة الصعود الى المباراة النهائية وتأكيد وصولهم الى نهائيات بطولة العالم لكرة اليد الشاطئية في العام المقبل، مضيفا بأن ما قدمه اللاعبون في لقاء المنتخب الأردني هو المستوى الحقيقي الذي يعرفه الجميع عن المنتخب العماني، لافتا الى أن المستوى الفني في لقاء الفلبين لم يكن بالشكل المطلوب الا أن المنتخب حقق الأهم ونجح في تحقيق الفوز بتلك المواجهة.

وأكد رئيس الاتحاد العماني لكرة اليد بأن المنتخب العماني تأهل الى المباراة النهائية عن جدارة واستحقاق، على أن يتم التحضير للمواجهة النهائية من بعد الفوز على المنتخب الأردني والاستعداد لمواجهة المنتخب الايراني في اللقاء الختامي، متمنيا بأن يهدي المنتخب الفرحة لجميع الجماهير بالتتويج والفوز باللقب الاسيوي، وتمنى البلوشي من كافة الجماهير التواجد والحضور والمؤازرة للاعبي المنتخب في لقائهم المصيري أمام المنتخب الايراني، مؤكدا بأن الجماهير هي الركيزة الأهم في أي لعبة والعنصر الفعّال لمساندة اللاعبين وتشجيعهم لتقديم المأمول منهم في اللقاء.

الخطوة الأهم

أعرب حمود الحسني مدرب منتخبنا الوطني لكرة اليد الشاطئية عن سعادته البالغة بتحقيق المنتخب للخطوة الأهم وصعوده الى نهائيات العالم لكرة اليد الشاطئية لعام 2026، مضيفا بأن الاستراتيجية التي مشى عليها الفريق منذ بداية البطولة تمضي بالطريقة الصحيحة وهي العمل والتركيز لكل مباراة على حدة، مؤكداً بأن الجهاز الفني درس مكامن القوة والضعف لدى المنتخب الاردني وتم الاتفاق على خوض المباراة بتشكيلة مغايرة مع تغيير بعض أماكن اللاعبين والزج بهم في مواقع مختلفة وغير معتادة بهدف تشتيت الخصم. وأشار المدرب حمود الحسني بأن المنتخب أمام بعد خطوة عن اللقب الأسيوي والمباراة المقبلة ستكون حاسمة أمام المنتخب الايراني، لافتا الى أن المباريات النهائية تختتم على جزئيات وتفاصيل بسيطة، متمنيا بأن يكون اللاعبون في قمة تركيزهم مثل ما حصل في لقاء المنتخب الاردني بعد أن نجح اللاعبون وقدموا عرضا فنيا متميزا طوال شوطي المباراة لينجحوا في تحقيق الاهم والصعود الى المواجهة الختامية للبطولة. وأوضح مدرب منتخبنا الوطني لكرة اليد الشاطئية بأنه بالرغم من قلة المباريات الاعدادية للفريق الا أن اللاعبين نجحوا في الوصول الى المباراة النهائية وأثبتوا جدارتهم الفنية العالية وتبقت لهم خطوة واحدة عن اللقب الاسيوي.