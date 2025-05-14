روما ـ أ.ف.ب: هبط سمبدوريا إلى دوري الدرجة الثالثة الإيطالي لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، بعد تعادله السلبي مع يوفي ستابيا في مباراة مؤجلة من المرحلة 34 لدوري الدرجة الثانية. وأنهى سمبدوريا، بطل إيطاليا عام 1991 ووصيف كأس أوروبا للأندية البطلة عام 1992، الموسم في المركز الثامن عشر المؤدي مباشرة إلى الدرجة الثالثة بعدما جمع 41 نقطة في 38 مباراة. وعانى سمبدوريا من مشكلات مالية في الأعوام الماضية، إذ بلغت خسائره في حسابات عام 2024 نحو 40.7 مليون يورو. وعلى الرغم من خوضه ملحق الصعود إلى الدرجة الأولى «سيري أ» في الموسم الماضي، قضى هذا الموسم يتجه تدريجيا نحو الهبوط.

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