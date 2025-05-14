اليوم .. لجنة انتخابات القدم تستعد لإعلان القوائم الأولية للمجلس القادم وسباق العضوية يستمر

يغلق الباب فـي الساعة الواحدة ظهرا

كتب ـ صالح البارحي:

يغلق في تمام الساعة الواحدة ظهر اليوم باب الترشيحات لمجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة القدم للفترة القادمة 2025 – 2029 ليكون خلفا للاتحاد الحالي الذي يترأسه سالم بن سعيد الوهيبي الذي قضى أكثر من (8) سنوات على كرسي الرئاسة تحقق خلالها العديد من الإنجازات وقابلها عدد من الإخفاقات في ذات الوقت رصدها الوسط الرياضي العماني منذ فترة طويلة، الجدير بالذكر، أن لجنة الانتخابات التي يترأسها محمد بن سيف الراشدي حددت الجدول الزمني لسير العملية الانتخابية في وقت سابق، حيث تم فتح باب الترشح بتاريخ 5 مايو، وفي ذات السياق، سيتم اليوم عقب انتهاء الوقت الفعلي للترشح إعلان القائمة الأولية للمترشحين، على أن يتم إعلان القوائم النهائية التي يحق لها دخول الانتخابات يوم الاحد 25 مايو الحالي إن شاء الله تعالى، وستقام الانتخابات بتاريخ 25 يونيو بإذن الله تعالى.

المترشحون حتى الآن

وبنهاية الدوام الرسمي ليوم أمس، لم يحدث أي تغيير على المترشحين لمنصبي الرئيس ونائب الرئيس، وحدث إضافة أسماء على منصب العضوية فقط والمقعد النسائي كذلك، وبقى منصب الرئيس محصورا بين السيد سليمان بن حمود البوسعيدي (الشباب)، والدكتور جاسم بن محمد الشكيلي (السويق)، وفي منصب نائب الرئيس ترشح كل من السيد مسلم بن سالم البوسعيدي من نادي مرباط وقتيبة بن سعيد الغيلاني من نادي العروبة، ونصر بن حمود الوهيبي من نادي مسقط، وفي منصب العضوية تقدم كل من ناصر بن سالم الهدابي (المصنعة) وناصر بن حمدان الريامي وحسن بن مظفر الغيلاني وحمد بن خلفان الشقصي وهارون بن عامر البرطماني ومحمد بن خميس العريمي لإدارة رابطة اللاعبين وسعيد بن علي البوسعيدي (قريات) وناصر بن سليمان العلوي (ينقل) وإبراهيم بن مراد البلوشي (صحار) وحسن بن عبدالله العجمي (صحم) وعلي بن عبدالله الرئيسي (نادي عمان) وعبدالله بن سالم الشنفري (النصر) وعلي بن أحمد الكثيري (صلالة) ومحمد بن علي المقبالي (السلام) وعبدالله بن علي الراشدي (إزكي) .

أما في المقعد النسائي فتقدمت له كل من فاطمة بنت ابراهيم بن سالمين الفزارية (صحم) ، هاجر بنت خميس بن مرهون المزينية (الاتفاق) .