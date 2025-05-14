سلة الزمالك يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - استأنف الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، تدريباته اليوم الأربعاء على صالة برج العرب بالإسكندرية، استعدادًا لمواجهة الأهلي غدًا الخميس، في ثاني مواجهات الدور نصف النهائي من بطولة دوري السوبر.

وكان الزمالك قد فاز على الأهلي بنتيجة 72–70، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الثلاثاء، ضمن أولى مباريات الدور نصف النهائي لبطولة دوري السوبر.

ومن المقرر، أن تقام مواجهات الدور نصف النهائي بنظام "Best of 5"، حيث يتأهل الفريق الذي يحقق 3 انتصارات إلى الدور النهائي من البطولة.

ويتكون الجهاز الفني لسلة الزمالك من: "كورو سيجورا مديرًا فنيًا، جونزالو هيرمو سو مدربًا مساعدًا، محمد السحرتي مدربًا مساعدًا، إسلام جمعة طبيبًا، ومحمد سعيد مخططًا للأحمال".

