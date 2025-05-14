نادر السيد: خطأ عواد امام بيراميدز طبيعي واللاعب لم يتعمد " التفويت"

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أحمد جودة - القاهرة -

أكد نادر السيد نجم الكرة المصرية السابق، أن محمد عواد حارس مرمى الزمالك لم يتعمد التفويت أمام بيراميدز في مباراة الفريقين أمس في الدوري الممتاز.

وقال السيد في تصريحات مع الإعلامي كريم رمزي عبر برنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: الزمالك مازال امامه طريق طويل للإصلاح ويجب ان يعمل الجميع لمصلحة الزمالك أولًا ومن العيب أن يغيب الزمالك عن المشاركة في دوري أبطال إفريقيا للموسم الثالث على التوالي.

واضاف: خطأ محمد عواد أمام بيراميدز وارد يحصل مع أي حد وهو خطأ مرة واحدة في الموسم ولن يكرر، ولكن لا نريد أن نقسو على عواد، لأانه خطأ وارد واللاعب لم يتعمد " التفويت.

وتابع: عواد خرج من تركيزه بسبب أزمته في مباراة سيراميكا كليوباترا وتصريحات عماد المندوه مدرب الحراس السابقة عن اقتناعه بمحمد صبحي وذلك أثر على تركيز عواد، ومحمد عواد وصبحي إثنين حراس في الزمالك ولا بد أن تكون المعاملة بينهما بالتساوي.

وأردف: محمد عواد قدم الكثير للزمالك ولكن اللاعب لا بد ان نمنحه أحترامه والمندوه ورا قرار استبعاد عواد في مباراة سيراميكا الماضية وأرى أن الأهلي الأقرب لحصد الدوري وأنا أحترم اجتهاد بيراميدز، ومسؤولي براميدز اتدخلوا في تصريحات متخصهمش، وأزمة خصم النقاط مش بتاعتهم ولا أعلم لماذا أقحموا أنفسهم وعليهم أن يركزوا مع فريقهم بدلا من ذلك وتسببوا في فقدان لاعبي بيراميدز لتركيزهم وبالتالي فقدان صدارة الدوري