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أحمد جودة - القاهرة -

يبدو أن المدرب الألماني الواعد ساندرو فاجنر سيكون على موعد مع مفترق طرق مهم في مسيرته التدريبية، بعدما جذب اهتمام عدة أندية في الدوري الألماني بدرجتيه الأولى والثانية، عقب إعلانه الرحيل عن منصبه كمساعد للمدير الفني للمنتخب الألماني الأول، عقب نهائيات دوري الأمم الأوروبية في يونيو / حزيران المقبل.

عروض ألمانية متعددة لفاجنر

ورغم عدم وضوح هوية الفريق الذي سينتقل إليه فاجنر، إلا أن اسمه بات يتردد بقوة في بورصة المدربين داخل ألمانيا، في ظل حاجة أندية عديدة لمدرب جديد، من بينها باير ليفركوزن، وصيف البوندسليجا، وشالكه المنافس في دوري الدرجة الثانية.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن فاجنر، البالغ من العمر 37 عاما، يملك بالفعل عدة عروض على الطاولة. وكتب المدرب الشاب عبر حسابه الرسمي على "لينكدإن":

"عدة أندية تقدمت بعروض فعلية خلال الأسابيع الماضية، وهذا أمر يشرفني"، مشيرا إلى أنه سيعلن قراره النهائي بعد نهاية الموسم.

ووفقا لتقارير صحفية محلية، ارتبط اسم فاجنر بتدريب أندية ليفركوزن، لايبزج، فولفسبورج، هوفنهايم، أوجسبورج، كولن، وشالكه، في ظل رغبة هذه الفرق في إحداث تغيير فني استعدادا للموسم الجديد.

كما تطرقت التقارير إلى اسم سيسك فابريجاس، مدرب نادي كومو الإيطالي، كأحد المرشحين لتدريب ليفركوزن أو لايبزج، خلفا للإسباني تشابي ألونسو، لكنه وفقا للمصادر، قرر البقاء مع فريقه الحالي في إيطاليا.

وأشارت البيانات إلى أن مدربين مثل كريستيان إيلزر (هوفنهايم) وجي ثوروب (أوجسبورج) قد لا يستمران لما بعد الموسم الجاري، ما يفتح الباب أمام فاجنر وغيره من المدربين لدخول المشهد.

وشهد دوري الدرجة الثانية الألماني حالة من عدم الاستقرار الفني، حيث تم تغيير 7 مدربين خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة، منهم في أندية مثل شالكه، هانوفر، جرويتر فيورث، وراجنسبرج الذي أقال مدربين خلال موسم واحد فقط.

ورغم أن بعض هذه التغييرات أثمرت عن تحسن في النتائج، مثل صعود كولن المحتمل تحت قيادة المدرب المؤقت فريدهيلم فونكل (71 عاما)، واستقرار هيرتا برلين بقيادة كريستيان باندر، إلا أن بينو مولمان، رئيس الرابطة الألمانية للمدربين، وصف هذه الظاهرة بأنها "مخيفة"، معتبرا أن إقالة المدربين تحولت إلى "موضة مبالغ فيها".