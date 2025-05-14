نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب إسبانيول يتحدى برشلونة: فزنا على الريال بأفضل حالاته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد مانولو جونزاليس المدير الفني لإسبانيول، أن لاعبيه قادرون على تحقيق الفوز في الديربي أمام برشلونة، مشيرًا إلى أن الفريق نجح سابقًا في الانتصار على ريال مدريد في أفضل حالاته (الجولة 22) بنتيجة 1-0.

مدرب إسبانيول يتحدى برشلونة: فزنا على الريال بأفضل حالاته

وقال جونزاليس في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأربعاء في ملعب RCDE: "المباراة ستكون معقدة وصعبة، لكننا واثقون من قدرتنا على المنافسة ضد أي فريق. علينا أن نكون فريقًا جادًا، وأن نتحلى بالهدوء على الرغم من أننا قادمون من 3 هزائم".

وأوضح المدرب أن الفوز على برشلونة في ملعبه سيكون "فرحة كبيرة وأفضل جائزة"، وبمثابة خطوة مهمة في سعي الفريق للبقاء في الدوري.

لكنه أضاف أن إسبانيول بحاجة إلى تحقيق فوز آخر بغض النظر عن الفريق الذي سيلعب ضده، سواء كان برشلونة، أوساسونا، أو لاس بالماس، لضمان البقاء حسابيًا.

وأشار جونزاليس إلى أن غرفة الملابس في حالة "غضب" بعد الهزيمة الأخيرة أمام ليجانيس (3-2) وأن اللاعبين عازمون على "قلب الوضع".

وأردف: "نحن ندرك تمامًا أن المباراة معقدة، ولكننا سنبذل كل ما لدينا من أجل إسبانيول وشعاره".

وأكد أنه سيركز مع الفريق على الرد على الخسارة الأخيرة أمام ليجانيس.

وفيما يخص برشلونة، أشاد جونزاليس بالفريق الذي يقترب من حسم لقب الدوري الإسباني، مشيرًا إلى أنه "فريق رائع".

وختم "لقد وصلوا إلى نصف نهائي دوري الأبطال وهم قريبون جدًا من الفوز بالليجا. لم يقدم لهم أحد أي شيء مجانًا".

