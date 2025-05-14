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أحمد جودة - القاهرة -

أشاد الإعلامي كريم رمزي بأداء ياسر إبراهيم مدافع الأهلي، خلال مباراة سيراميكا كليوباترا أمس في الدوري المصري الممتاز وفوز الأحمر بهدف دون رد.

كريم رمزي: الأهلي مدين بالفضل لياسر إبراهيم.. والزمالك خُدع بالفوز بالكونفدرالية

وقال رمزي في تصريحات عبر برنامج لعبة والتانية عبر راديو ميجا إف إم: الاهلي مدين بالفضل الكبير لياسر إبراهيم حال توج النادي الأهلي ببطولة الدوري الممتاز هذا الموسم، واللاعب تعرض لانتقادات واسعة عقب لقاء صن داونز على الرغم من ان اللاعب يتعرض لانتقادات في كثير من الوقت وسيراميكا قدم مباراة اكبر من الاهلي أمس

كما تطرق رمزي للحديث عن مباراة الزمالك وبيراميدز والتي انتهت بفوز السماوي بهدف دون رد قائلا: بكل صراحة لم اشعر برغبة الزمالك امام بيراميدز في المشاركة في دوري ابطال افريقيا، ومفيش حاجة اسمها تفويت في الكرة، ومحدش يقدر يدخل في نية احد.

وواصل: هناك حراس مرمى يرتكبون اخطاء اكثر من خطأ عواد ومباراة الزمالك وبيراميدز مملة، والزمالط فقد حظوظه في المشاركة في بطولة دوري الابطال الموسم المقبل.

وتابع: الزمالك تراجع تراجع كبير عن المشاركة في دوري الابطال في المواسم الماضية والموضوع اصبح مقلق وعيب الزمالك ميكونش موجود والزمالك خُدع بالتتويج بالكونفدرالية، واستسهال المشاركة في الكونفدرالية كل موسم عيب للاعبي الأبيض أرجو من كل المسؤولين في نادي الزمالك، ان الفريق ليس في وضع جيد إطلاقا وإياك والاستسلام

