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أحمد جودة - القاهرة -

أكد عادل مصطفى مدرب فريق زد إف سي، أن النادي الأهلي هو الأقرب للتتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم

عادل مصطفى: ريڤيرو سيحقق نجاحات مع الاهلي كما فعل مانويل جوزية

وقال مصطفى في تصريحات مع الإعلامي كريم رمزي عبر برنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: الأهلي الأقرب للتويج ببطولة الدوري الممتاز ما دام هناك فرق نقاط بينه وبين بيراميدز.

وأضاف: الأهلي لديه دوافع جيدة في الفوز بالدوري منها وجود جهاز فني جديد ومحمد يوسف خلق دوافع جديدة وعماد النحاس خلق دوافع جديدة للاعبين وهناك روح داخل الملعب، والدوري الموسم دا مختلف، وبشوف أن الدوري الموسم دا من أفضل الدوريات التي مرت على الكرة المصرية به تنافس والدوري أصبح على صفيح ساخن ودا مدي متعة كبيرة

وأردف: أشرف بن شرقي لاعيب كبير وإضافة قوية هو لعب في فرق كبيرة بحجم الزمالك والوداد كما أنه يمتلك قدرات خاصة، ومش كل اللاعبين بيعرفوا يدافعوا ويهاجمو بشكل جيد، وطاهر محمد طاهر جناح بيعرف يدافع بشكل جيد جدا، وكل لاعب وله قدرات مختلفة عن الأخر.

وتابع: خوسيه ريفيرو مدرب جيد وقدم مستويات طيبة مع أورلاندو ولكن بدري إننا نحكم عليه، والأهلي يريد مدرب يجيد الكرة الهجومية، واستبشر خير بالمدرب الجديد، وانا مع المدرب الذي يمتلك شغف وطموح ونحتاج إلى مدرب يمتلك موهبة تعرف تدير بشكل جيد، وجميع المدربين الذي دربوا الأهلي كانوا لا يمتلكون سي في قوي أمثال جوزيه مكانش حد يعرفه، ولكن حقق نجاحات مبهرة مع الأهلي

وأختتم عادل مصطفى تصريحاته قائلا: مصطفى العش ليس لدي معلومة بشأن استمراره مع الأهلي أو عودته لزد، ولكن مصطفى العش لاعب إضافة ويجيد اللعب في أكثر من مركز ويمتلك قدرات قوية هو حل سحري لأي مدرب ومازال صغيرا في السن، وسيكون إضافة أقوى بمرور الوقت بدايات العش مع الأهلي ليس أفضل شئ ولكن تطور بشكل قوي

