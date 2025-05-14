نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أندية فرنسية تستهدف ضم سعود عبدالحميد من روما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبَّرت أندية منافسة في الدوري الفرنسي لكرة القدم عن اهتمام كبير للحصول على خدمات الدولي السعودي، سعود عبد الحميد، لاعب نادي روما الإيطالي خلال الصيف المقبل، وذلك وفقًا لموقع «فوت ميركاتو» الفرنسي.

ووصل سعود عبد الحميد إلى روما الإيطالي الصيف الماضي بطموحات عالية برغبة في ترك بصمة قوية بوصفه أول لاعب سعودي يشارك في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا.

ولكن موسم سعود عبد الحميد مع روما على مستوى المشاركات كان محبطًا حيث شارك اللاعب السعودي الدولي في 6 مباريات بجميع المسابقات حتى الآن مع روما وصنع التاريخ عندما أصبح أول لاعب سعودي يسجل في مسابقة أوروبية عندما أحرز هدفًا في الدوري الأوروبي خلال مواجهة روما وسبورتينغ براغا.

ووفقًا لمصادر موقع «فوت ميركاتو» الفرنسي فإن رغبة سعود عبد الحميد في الانتقال من روما هي بسبب قلة المشاركات ووقت اللعب بقميص روما حيث يتطلع اللاعب لإيجاد نفسه في مكان آخر.