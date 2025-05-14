97 هدفًا و411 مليونًا.. هل يكتب رونالدو فصله الأخير في السعودية؟

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أحمد جودة - القاهرة - أسدل كريستيانو رونالدو الستار على فترته الثانية مع مانشستر يونايتد، بعد فسخ عقده بالتراضي نتيجة خلاف مع المدرب إريك تين هاج.

هذه النهاية فتحت الباب لانتقال تاريخي إلى نادي النصر السعودي، ليبدأ النجم البرتغالي أول تجربة له خارج القارة الأوروبية.

عقد فلكي وراتب قياسي

حصل صاحب الكرة الذهبية خمس مرات على عقد سنوي قيمته 177 مليون جنيه إسترليني، ما يعادل أكثر من 3.4 مليون جنيه أسبوعيًا، ليصبح اللاعب الأعلى أجرًا في تاريخ كرة القدم.

هذا الرقم وضعه أيضًا على رأس قائمة فوربس كأعلى رياضي أجرًا في العالم، بفارق كبير عن أقرب منافسيه.

منذ انضمامه في يناير 2023، لعب رونالدو 107 مباراة مع النصر وسجل 97 هدفًا، ما ساهم في تعزيز صورة الدوري السعودي عالميًا، وشجع العديد من النجوم العالميين على خوض التجربة نفسها.

411 مليون جنيه في أقل من 3 سنوات

منذ توقيعه، حقق رونالدو ما يقارب 411 مليون جنيه إسترليني، موزعة على: 354 مليون جنيه خلال عامي 2023 و2024، 57 مليون جنيه خلال عام 2025 حتى الآن.

وفقًا لفوربس، بلغت أرباحه في عام 2024، 200 مليون دولار من راتبه الكروي، 60 مليون دولار من صفقات رعاية مع علامات بارزة، كما أطلق قناة على يوتيوب تحت اسم "UR - Cristiano"، جمعت 75 مليون مشترك وحققت 840 مليون مشاهدة، مما يعزز حضوره الرقمي بشكل لافت.

مستقبل معلق.. هل انتهت المغامرة؟

رغم تصريح سابق برغبته في الاعتزال في النصر، أفادت تقارير مؤخرًا بتوقف مفاوضات تمديد عقده لعامين إضافيين، بسبب تراجع مستواه البدني.

وفي ظل غيابه عن مباراة الفريق الأخيرة أمام الأخدود التي انتهت بفوز ساحق 9-0، زادت التكهنات بشأن نهاية قريبة لمشواره مع النادي.

تألق بدائل رونالدو يفتح أبواب التساؤل

في غياب رونالدو عن تلك المباراة لأسباب بدنية، تألق ساديو ماني مسجلًا أربعة أهداف، بينما أضاف جون دوران هدفين، مما أثار تساؤلات جماهيرية حول جدوى الإبقاء على النجم البرتغالي في ظل بدائل فعالة وأصغر سنًا.