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أحمد جودة - القاهرة - تورط فرانك لامبارد، مدرب كوفنتري سيتي، في حادثة مساء الثلاثاء عقب إقصاء فريقه من نصف نهائي ملحق الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز أمام سندرلاند، في مباراة مثيرة أقيمت على ملعب النور.

"أشعر بالحزن والفخر".. دموع لامبارد بعد وداع حلم الصعود إلى البريميرليج

وعلى الرغم من تعادل كوفنتري 1-1 في لقاء الإياب، إلا أن الخسارة بمجموع المباراتين (3-2) بعد هدف قاتل لدانييل بالارد في الدقيقة 112 من الوقت الإضافي، قضت على آمال كوفنتري في العودة إلى البريميرليغ، ومهّدت طريق سندرلاند إلى نهائي ويمبلي المرتقب ضد شيفيلد يونايتد في 26 مايو.

وبعد صافرة النهاية، أظهرت مقاطع فيديو متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لقطات للامبارد بدا فيها منزعجًا للغاية عقب احتكاك غير متوقع مع أحد مشجعي سندرلاند، الذي اجتاح أرضية الملعب واقترب من المدرب الإنجليزي قبل أن يتم احتواء الموقف.

وفي تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس"، تحدث لامبارد عن مشاعره بعد الهزيمة، قائلًا: "نعم، ربما يكون هذا أكبر مثال مررت به على مدى قسوة كرة القدم. أولًا، أهنئ سندرلاند على تأهلهم، لكن فريقي لا يستحق ما حدث، لقد قدموا كل شيء."

وأضاف: "سيطرنا على المباراة في أرضنا، وسيطرنا على فترات طويلة هنا أيضًا. اللاعبون قاتلوا بشجاعة وكانوا الطرف الأفضل على مدار 210 دقائق. خسرنا أمامهم رغم سيطرتنا، وهذا ما يجعلهم يشعرون بنشوة مضاعفة."

وتابع لامبارد: "أنا فخور جدًا بما قدمه اللاعبون. لم يكن موسمًا سهلًا، لكنهم أظهروا التزامًا وروحًا قتالية جعلت الجماهير فخورة. كنا الطرف المسيطر في الشوط الثاني، حتى أن الجماهير الخصم بدت صامتة، وكأنهم أدركوا أننا كنا نهيمن على ملعبهم."

وأتم "أشعر بالحزن على النادي، وعلى الجماهير واللاعبين، لكنني لا أستطيع أن أطلب المزيد منهم. لقد كانوا مثالًا للروح والانضباط. أنا فخور جدًا بما حققناه."