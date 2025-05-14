"أبرزهم دي يونج"│ برشلونة يستعد لصيف ناري.. 8 لاعبين على قائمة الرحيل

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي برشلونة لصيف ساخن داخل أروقة "كامب نو"، رغم الموسم الناجح الذي قدمه الفريق محليًا، والذي شهد حسم لقب الدوري الإسباني بعد فوز مثير 4-3 على ريال مدريد، بالإضافة إلى التتويج بكأس ملك إسبانيا، في حين توقفت مغامرته الأوروبية عند نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في خسارة دراماتيكية أمام إنتر ميلان.

برشلونة يستعد لصيف ناري.. 8 لاعبين على قائمة الرحيل

ورغم النجاحات على أرض الملعب، إلا أن إدارة النادي بقيادة المدير الرياضي ديكو تعمل على هيكلة مالية صارمة استعدادًا للموسم الجديد، وقد أعدّت قائمة موسعة من اللاعبين الذين قد يغادرون في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن قائمة اللاعبين المحتمل رحيلهم تشمل: إيناكي بينيا، ورونالد أراوخو، وهيكتور فورت، وفيرمين لوبيز، وجافي، وبابلو توري، وباو فيكتور، وأنسو فاتي، حيث أبدت عدة أندية، من بينها فرق سعودية، اهتمامًا بضم بعضهم.

ويبرز اسم الهولندي فرينكي دي يونج في مقدمة الأسماء المرشحة للرحيل، في ظل تعثر مفاوضات تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل. ويرى النادي أنه من غير المنطقي بدء الموسم مع لاعبين في عامهم الأخير دون تجديد، ما قد يعجل برحيل دي يونج وسط اهتمام مستمر من مانشستر يونايتد.

وتؤكد التقارير أن برشلونة بات منفتحًا على الاستماع إلى العروض المقدمة لأي لاعب في الفريق، باستثناء الموهبة الواعدة لامين يامال، الذي خطف الأضواء هذا الموسم بتسجيله 16 هدفًا وصناعة 24 أخرى، ما جعله مرشحًا للفوز بجائزة الكرة الذهبية.

يامال شكل ثلاثيًا هجوميًا قويًا رفقة روبرت ليفاندوفسكي ورافينيا، إلا أن مستقبل الجناح البرازيلي أيضًا يكتنفه الغموض، بعد أن تلقى عروضًا مغرية من أندية سعودية. وعلى الرغم من رغبته في البقاء، إلا أن رافينيا اعترف مؤخرًا بأنه فكّر بجدية في الرحيل إلى السعودية الصيف الماضي، قبل أن تثنيه زوجته عن القرار بعد حديثه مع مواطنه نيمار.

في الوقت ذاته، يسعى ديكو لتدعيم الفريق بعدد من اللاعبين الجدد في مراكز حيوية، تشمل الظهير الأيسر، والمهاجم، ولاعب الوسط الهجومي، إضافة إلى حارس مرمى جديد في حال رحيل تشيزني.

وتعكس هذه التحركات حاجة برشلونة الملحة لإعادة التوازن المالي، حيث لا تزال المشاكل الاقتصادية تفرض قيودًا على تحركات النادي. فقد واجه بالفعل صعوبة في تسجيل داني أولمو وباو فيكتور ضمن صفوفه، بسبب عدم تمكنه من إثبات وجود ضمانات مالية كافية لرابطة الليغا.