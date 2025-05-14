بيكهام ينضم لملكية نادٍ إنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - انضمّ نجم كرة القدم العالميّة ديفيد بيكهام إلى مجموعة مالكي نادي سالفورد سيتي الإنجليزي كمساهم رفقة زميله السّابق في منتخب الأسود الثلاثة غاري نيفيل.

ووسّع النجم الإنجليزي بالتالي دائرة استثماراته في كرة القدم بعد دخوله لهذا العالم من بوّابة نادي إنتر ميامي في الدوري الأمريكي ونجاحه في انتداب أسماء عالميّة على غرار الأسطورة ليونيل ميسي.

يشار إلى أن بيكهام خلال مسيرته الكروية قد مثّل أندية مانشستر يونايتد وبريستون وريال مدريد ولوس أنجلوس وميلان وباريس سان جيرمان.