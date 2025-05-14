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أحمد جودة - القاهرة - أطلق الفرنسي باتريس إيفرا، نجم مانشستر يونايتد السابق، تصريحات مثيرة كشف فيها عن الوجه القاسي للمدرب الأسطوري السير أليكس فيرجسون، مشيرًا إلى أن طريقته الصارمة في التعامل مع اللاعبين قد لا تكون مقبولة في كرة القدم الحديثة، بل وربما كانت ستقوده إلى السجن لو ظل في مقاعد البدلاء حتى اليوم.

إيفرا، البالغ من العمر 43 عامًا، لعب تحت قيادة فيرجسون لمدة سبع سنوات ونصف بين عامي 2006 و2013.

إيفرا: أساليب فيرجسون كانت ستدخله السجن لو درب في العصر الحالي

وقال إيفرا خلال ظهوره في بودكاست "SDS": "لو كان فيرجسون مدربًا اليوم، ربما انتهى به الأمر في السجن. لقد كان شريرًا. رأيت لاعبين يبكون بعد أن صرخ في وجوههم أو ألقى عليهم الأحذية."

ويعود الحادث الأشهر في مسيرة فيرغسون إلى عام 2003، حين ركل حذاءً في وجه ديفيد بيكهام بعد خسارة أمام آرسنال في كأس الاتحاد الإنجليزي، وهو ما تسبب في جرح فوق عين القائد الإنجليزي استلزم غرزًا.

لكن فيرغسون لم يكن يغضب فقط في المباريات الرسمية، بل كان ينفجر أيضًا في اللقاءات الودية. وتحدث إيفرا عن واقعة وقعت خلال مباراة ودية قصيرة في السعودية، حيث انفجر غضب فيرغسون على داني ويلبيك بعدما أضاع ركلة جزاء.

وتابع "كنا في الحمام، وفيرغسون يصرخ: 'من تظن نفسك؟ كيف تتجرأ على تسديد ركلة جزاء؟' قلت له: 'يا رئيس، إنها مجرد مباراة ودية'. فرد بانفعال: 'اللعنة على المباراة الودية!'"

وفي حديثه عن ثقافة الفريق في ذلك الوقت، كشف إيفرا عن حادثة شهيرة حين أصيب ناني بجرح نازف نتيجة تدخل عنيف من جيمي كاراغر في مباراة أمام ليفربول عام 2011، لكنه لم يلقَ أي تعاطف من زملائه.

وقال: "بول سكولز قال: لا داعي لكل هذا، ورفضنا دعمه لأنه كان يبكي. فيرغسون صرخ: أتمنى أن تكون ساقك مكسورة، لاعب في مانشستر يونايتد لا يبكي في أنفيلد."

وأضاف بأسى: "كنا أشخاصًا سيئين... كنا حيوانات. أريد أن أعتذر لكل اللاعبين الشباب الذين تدربوا معنا. لم نكن نهتم، وإذا بكيت أو أظهرت ضعفك، فأنت لست جزءًا من الفريق."

واختتم إيفرا بكشف طريف لكنه يعكس القسوة التي كانت تحكم غرفة الملابس: "حتى اليوم، ما زلنا نضع صورة ناني وهو يبكي في أنفيلد في مجموعة الواتساب الخاصة بنا."

ورغم قساوة أساليبه، قاد السير أليكس فيرغسون مانشستر يونايتد إلى المجد، محققًا 38 لقبًا خلال 26 عامًا، من بينها 13 لقبًا في الدوري الإنجليزي ولقبان في دوري أبطال أوروبا، في مسيرة جعلته أحد أعظم المدربين في تاريخ كرة القدم.