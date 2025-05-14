كشافو كبار الأندية الأوروبية يتابعون "جونيور" في أول ظهور دولي

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أحمد جودة - القاهرة - خطف كريستيانو رونالدو جونيور، نجل النجم البرتغالي الشهير، الأنظار في أول ظهور دولي له مع منتخب البرتغال تحت 15 عامًا، وذلك خلال مشاركته في بطولة "فلاتكو ماركوفيتش" المقامة في كرواتيا، حيث لعب كبديل في المباراة التي انتهت بفوز بلاده 4-1 على اليابان.

كشافو كبار الأندية الأوروبية يتابعون كريستيانو رونالدو جونيور في أول ظهور دولي

وبحسب صحيفة “الصن” البريطانية، اللاعب البالغ من العمر 14 عامًا نزل أرض الملعب وسط تشجيع لافت، مرتديًا القميص رقم 7 الذي اشتهر به والده خلال مسيرته الأسطورية مع مانشستر يونايتد، وقدم لمحات فنية أظهرت ملامح موهبته، رغم أن الأضواء خطفها زميله رافائيل كابرال، مهاجم براغا، الذي سجل ثلاثية.

وشهدت المباراة حضورًا كثيفًا لكشافين من كبار الأندية الأوروبية، من بينهم ممثلون عن مانشستر يونايتد، الذي يعرف إمكانيات رونالدو جونيور جيدًا بعد أن قضى 14 شهرًا في أكاديمية النادي ولعب خلالها بجانب كاي روني، نجل واين روني، خلال فترة والده الثانية في "أولد ترافورد".

كما تواجدت فرق كبرى مثل توتنهام، وبايرن ميونيخ، وبوروسيا دورتموند، ولايبزيج، وهوفنهايم، وريد بول سالزبورغ، إلى جانب أندية من الدوري الإيطالي مثل إنتر ميلان، ويوفنتوس، وأتالانتا، حيث تابعت هذه الأندية باهتمام أداء اللاعبين الصاعدين، وعلى رأسهم كريستيانو جونيور.

وأشادت صحيفة "سبورتسكي نوفوستي" الكرواتية بالأداء البرتغالي في المباراة، مسلطة الضوء على المهارات الفنية العالية والانضباط التكتيكي الذي ميز الفريق، رغم صغر سن لاعبيه.

ويعد رونالدو جونيور من الأسماء البارزة في أكاديمية براغا، حيث يتصدر قائمة هدافي فريقه في دوري الشباب برصيد 13 هدفًا هذا الموسم، ويتميز بمرونته في اللعب على الأجنحة وفي العمق، كما ساهمت خبرته في كرة الصالات في تعزيز تحكمه بالكرة في المساحات الضيقة.

اللافت أن تشكيلة المنتخب البرتغالي تحت 15 عامًا ضمت سبعة لاعبين من نادي براغا، دون أي تمثيل من عملاقي الأكاديميات البرتغالية، بنفيكا وسبورتينغ لشبونة، وهو ما يعكس صعود نادٍ جديد كمصدر للمواهب في كرة القدم البرتغالية.