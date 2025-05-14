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أحمد جودة - القاهرة - ينطلق اليوم الثلاثاء حفل افتتاح البطولة الأفريقية للشطرنج للرجال والسيدات والمقامة تحت سفح الأهرامات خلال الفترة من 13 إلى 20 مايو الجاري بمشاركة 17 دولة والمؤهلة لكأس العالم للشطرنج وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وبدعم من الاتحاد الأفريقي والدولي للعبة.

انطلاق البطولة الأفريقية للشطرنج بالقاهرة بمشاركة 17 دولة

يشارك في البطولة الأفريقية للشطرنج كل من: الجزائر، المغرب، تونس، السودان، ليبيا، كوت ديفوار، الكاميرون، كينيا، مدغشقر، موريشيوس، جنوب إفريقيا، السنغال، الصومال، أوغندا، زامبيا، زيمبابوي بجانب مصر الدولة المستضيفة للحدث.

تضم قائمة لاعبي منتخب مصر 5 لاعبين و5 لاعبات وهم: باسم أمين، أحمد عدلي، أدهم فوزي، ديڤيد جورج، حامد وفا، شروق وفا، شاهندة وفا، جوي روماني، جنى محمد زكي، ديمة علاء، بجانب مشاركة نحو 25 لاعب مصري في المنافسات للمنافسة على الألقاب الفردية.

قال اللواء مختار عمارة، رئيس الاتحاد المصري للشطرنج، إن البطولة التي تُقام للمرة الخامسة في القاهرة تشهد مشاركة واسعة من جانب اللاعبين كونها البطولة الأهم في القارة السمراء، موضحا أنه تم الإعداد لاستضافة ذلك الحدث على مدار الفترة الماضية حتى تظهر البطولة بالشكل الذي يليق بسمعة مصر في تنظيم الأحداث والفعاليات الرياضية الكبرى حيث أصبحت قِبلة العالم لإقامة كافة الأحداث الرياضية.

تابع رئيس الاتحاد المصري للشطرنج، أن البطولة لا تُعد حدثا رياضيا فقط ولكنها تعمل على زيادة التعاون بين دول القارة السمراء المشاركة إلى جانب صقل مهارات وخبرات اللاعبين المشاركين في المنافسات المؤهلة لكأس العالم للشطرنج حيث يمثلون مدارس مختلفة، متمنيا إقامة ممتعة للوفود المشاركة على أرض مصر معبرا عن أمنياته بالتوفيق لجميع المشاركين في البطولة الإفريقية للشطرنج للرجال والسيدات.

أسند الاتحاد الدولي للشطرنج إدارة البطولة إلى الدكتور كريم وجيه نظرا لما يمتلكه من خبرات كبيرة في تنظيم بطولات الشطرنج والفعاليات الكبرى وإدارتها بالشكل الاحترافي حتى تخرج بالشكل اللائق، والذي أكد على وجود متابعة على مدار الأيام الماضية لاستكمال كافة الاستعدادات لاستضافة البطولة وتم اختيار إقامتها في منطقة الأهرامات السياحية للترويج للمعالم السياحية في مصر في البطولة التي يشارك فيها نحو 150 لاعب ولاعبة من مختلف الأعمار السنية.

اختتم مدير البطولة أن الاتحاد الإفريقي والدولي للشطرنج يولي أهمية كبرى للبطولة الإفريقية كونها الأحدث الأبرز الذي يقام في القارة السمراء كل عام مما يمنحها أهمية كبرى وجاء اختيار مصر لاستضافة ذلك الحدث نظرا لما تمتلكه من منشآت غاية في التطور فضلا عن قدرتها على تنظيم كافة البطولات والفعاليات الرياضية بالشكل الأمثل والذي يليق بسمعة مصر الرياضية.