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أحمد جودة - القاهرة - تقدمت هنا جودة نجمة منتخب مصر لتنس الطاولة، في التصنيف العالمي لتنس الطاولة للسيدات لتحتل المركز الـ25 عالميًا.

هنا جودة تواصل التقدم في تصنيف الاتحاد الدولي لتنس الطاولة.. الأولى عربيًا وإفريقيًا

وبذلك تحقق هنا جودة أفضل تصنيف لها في تصنيف الاتحاد الدولي لتنس الطاولة سيدات، بعد تحقيقها العديد من النتائج الإيجابية.

وتحتل هنا المركز الأول عربيًا وإفريقيًا، في تصنيف الاتحاد الدولي، حيث تتربع اللاعبة المصرية على الصدارة منذ فترة كبيرة.

وتستعد هنا لخوض بطولة العالم للكبار لتنس الطاولة والمقرر إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة، خلال الفترة من 17 إلى 25 مايو الجاري.

وتخوض هنا معسكرًا داخليًا في مصر استعدادًا للبطولة، وستغادر إلى قطر يوم 15 مايو الجاري.

وتبدأ هنا منافسات البطولة بمواجهة بطلة أستراليا في دور الـ128، وفي حال تأهلها ستواجه الفائزة من مباراة بطلة البرازيل أمام بطلة نيجيريا بدور الـ64.