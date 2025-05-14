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أحمد جودة - القاهرة - تستكمل اليوم، الأربعاء، منافسات البطولة الأفريقية لمضمار الدراجات والتي تستضيفها مصر بستاد القاهرة خلال الفترة من 11 إلى 16 مايو الجاري.

المنتخب الوطني للدراجات يتصدر منافسات البطولة الإفريقية للمضمار بالقاهرة

وافتتح أيمن علي حسن رئيس الاتحاد المصري للدراجات أمس البطولة وشهد حفل الافتتاح حضور كوكبة من الشخصيات الرياضية البارزة جاء في مقدمتهم الكواميه رئيس الاتحاد الأفريقي للدراجات واللواء أحمد ناصر رئيس اتحاد الاتحادات الأفريقية" الاوكسا" ورئيس اتحاد التراثليون والدكتور وجيه عزام رئيس اتحاد الدراجات السابق بالإضافة لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للدراجات والدكتور حسين السمري المدير التنفيذي للجنة الأولمبية وياسر الدوخي الأمين العام للاتحاد الإماراتي للدراجات والأمين العام المساعد للاتحاد العربي، بجانب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري.

وشهدت البطولة الأفريقية للمضمار مشاركة 13 دولة، هي: مصر، وتونس، والجزائر، وجنوب إفريقيا، وسيشل، ونيجيريا، وبوروندي، وبوركينا فاسو، وكينيا، وبنين، وكوت ديفوار، وأوغندا، جنوب السودان

وظهرت الندية خلال منافسات البطولة منذ اليوم الأول، كونها إحدى المحطات المهمة التي تمنح نقاطًا للفائزين بلقبها، وتساعدهم في مشوار التأهل لبطولة العالم للمضمار 2025، المقرر إقامتها في سان خوان، تشيلي، خلال الفترة من 22 إلى 26 أكتوبر المقبل. كما أن نتائج البطولة تساهم في رفع تصنيف اللاعبين الفائزين على المستوى الدولي.

وكان محمد إبراهيم المدير للمنتخب الدراجات قد اختار عدد 17لاعب و11 لاعبة لتمثيل منتخب مصر وجاءت قائمة منتخب مصر للرجال كل من يوسف ذكي، محمود بكر، عمر السعيد، ياسين مصطفي، احمد عبد الرحمن، حسين ناصر، محمود صبحي، يوسف وائل، عبدالرؤوف أحمد، حسن الصيفي وعلي صعيد السيدات ضمت القائمة كل من ابتسام زايد، منه الله فتحى، حبيبة أسامة، شهد سعيد، سارة ياسر، حبيبة عليوة.

وعلي صعيد الشباب ضم كل من محمد أيمن، عبد الرحمن أحمد، كريم محمود، سيف الله محمد، حمزة عادل، مصطفي محمد عيسي، أدهم محمود يسري.

وعلي صعيد الشابات يمثل مصر كل من: حنين أسامة، جومانا علاء الدين، مريم رضا، رودينا مجدي، نور حسن.

ويتكون الجهاز الفني والإداري للمنتخب كل من نشأت عبد السلام مدير المنتخبات الوطنية ومحمد إبراهيم مديرًا فنيًا ومحمد فراج ومحمد عبد الرازق مدربًا ومحمد فتحى مدربان والثنائي شريف عبد الحليم وأحمد موسى فنى ميكانيكا وأحمد نجيب مدلك وعلاج طبيعى

وتشهد البطولة مشاركة 13 دولة هي مصر وتونس والجزائر وجنوب افريقيا وسيشل ونيجيريا وبروندي وبوركينا فاسو وكينيا وبنين وكوت ديفوار واغندا وجنوب السودان.

ويضم الجهاز الفني للمنتخب كلا من: نشأت عبد السلام مدير المنتخبات الوطنية

و محمد إبراهيم مديرًا فنيًا والثلاثي افراد جهازه المعاون محمد فراج ومحمد عبد الرازق ومحمد فتحى والثنائي شريف عبد الحليم وأحمد موسى فنى ميكانيكا وأحمد نجيب مدلك وعلاج طبيعى.

وكان منتخب الباراسيكل قد توج أمس الأول بلقب البطولة الإفريقية التي استضافتها مصر خلال الفترة من 11 وحتي 12 مايو الجاري، حيث حصد المنتخب الوطني 29 ميدالية متنوعة جاءت كالتالي: 11 ميدالية ذهبية، و15 ميدالية فضية، و3 ميداليات برونزية.