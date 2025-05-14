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أحمد جودة - القاهرة - أنعش الوصل حظوظه الآسيوية بفوزه الصعب على مضيفه العروبة 2 /1 اليوم الثلاثاء في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإماراتي للمحترفين لكرة القدم.

الوصل يُنعش حظوظه الآسيوية في الدوري الإماراتي.. والجزيرة يهزم البطائح

كما تغلب الجزيرة على ضيفه البطائح 2 /صفر في مباراة أخرى بالمرحلة ذاتها.

ورفع الوصل رصيده إلى 43 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطتين عن الشارقة صاحب المركز الثاني، المؤهل لدوري أبطال آسيا الثاني، مع تبقي جولتين على نهاية الموسم.

وتوقف رصيد العروبة عند عشر نقاط في قاع الترتيب بعد تأكد هبوطه قبل فترة.

وتقدم العروبة بهدف عن طريق البرازيلي هيبر في الدقيقة 32 وبعدها بأربع دقائق فقط رد فابيو دي ليما بهدف التعادل للوصل وتكفل المالي سياكا سيديبي بتسجيل هدف الفوز قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول.

وعلى ستاد محمد بن زايد، تقدم البلجيكي جاي دي جيوسينز بهدف للجزيرة في الدقيقة الخامسة ثم أضاف الأرجنتيني رامون مييريز الهدف الثاني في الدقيقة 49.

ورفع الجزيرة رصيده إلى 36 نقطة في المركز السادس وتوقف رصيد البطائح عند 24 نقطة في المركز الثالث من القاع.