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أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق جيرونا فوزا معنويا خارج ملعبه بالتغلب على بلد الوليد بنتيجة 1 / صفر، في افتتاح منافسات الجولة 36 بالدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء.

جيرونا يحقق فوزًا معنويًا على بلد الوليد في الدوري الإسباني

سجل كريستيان ستواني هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 80، ليمنح الفريق الكتالوني ثلاث نقاط.

ورفع جيرونا رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثالث عشر، بعدما حقق فوزه الحادي عشر في مشواره ببطولة الدوري.

أما بلد الوليد الهابط فعليا للدرجة الثانية منذ أسابيع، فقد تزيل الترتيب برصيد 16 نقطة في المركز العشرين.

وتلقى بلد الوليد خسارته العاشرة على التوالي في بطولة الدوري، ولم يحقق سوى 4 انتصارات في مشواره هذا الموسم.