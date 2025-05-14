نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وريال مايوركا في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه اليوم الأربعاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد نظيره مايوركا ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الاسباني الممتاز لكرة القدم موسم 2025.

ويسعي فريق ريال مدريد لمصالحة جماهيره وتحقيق الفوز عقب الهزيمة برباعية مقابل ثلاثة أهداف أمام برشلونة في الكلاسيكو

ويستضيف فريق ريال مدريد نظيره مايوركا على ملعبه " سانتياغو برنابيو" في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة

ويكشف إليكم موقع دوت الخليج الرياضي في السطور التالية عن القنوات الفضائية الناقلة لمباراة ريال مدريد ومايوركا في الدوري الإسباني

أين يمكنني مشاهدة مباراة ريال مدريد ومايوركا

تُذاع مباراة ريال مدريد ونظيره مايوركا عبر شاشة قناة beIN sports HD1 الناقل الحصري لمباريات الدوري الاسباني الممتاز في الشرق الأوسط



ويدخل فريق ريال مدريد المباراة وهو في المركز الثاني برصيد 75 نقطة بينما مايوركا في المركز التاسع برصيد 47 نقطة

