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أحمد جودة - القاهرة - ذكر تقرير إعلامي أن تايو أونيي، مهاجم فريق نوتنجهام فورست الإنجليزي لكرة القدم، تم وضعه في غيبوبة اصطناعية لمساعدته على التعافي بعد خضوعه لجراحة عاجلة في البطن.

وضع تايوو أونيي لاعب نوتنجهام فورست في غيبوبة اصطناعية

وخضع اللاعب النيجيري الدولي لجراحة مساء الاثنين، بعدما تعرض لإصابة خطيرة في المباراة التي تعادل فيها فريقه مع ليستر سيتي 2/2 يوم الأحد الماضي.

وعلمت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أنه لا توجد مؤشرات بأن حالة اللاعب البالغ من العمر 27 عاما تهدد حياته ومن المفهوم أن الغيبوبة تهدف إلى الحد من حركته وتنظيم معدل ضربات قلبه.

وتعرض اللاعب النيجيري الدولي للإصابة إثر اصطدامه في قائم المرمى وتلقى العلاج لعدة دقائق قبل أن يسمح له بالعودة للعب.

وأعلن الجهاز الطبي، يوم الاثنين، عن حجم الإصابة وتم نقله سريعا للمستشفى لتلقي العلاج.

وذكر فورت مساء الثلاثاء إنه "يتعافى بشكل جيد".