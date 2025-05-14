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أحمد جودة - القاهرة - نفى فرناندو كارو، الرئيس التنفيذي لنادي باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم، التقارير التي تفيد بان فلوريان فيرتز، وافق على الانضمام لفريق بايرن ميونخ، بطل الدوري الألماني.

كارو ينفي توصل فيرتز لاتفاق مع بايرن ميونخ

وقال كارو لشبكتي "أر تي إل" و"إن تي في" أمس الثلاثاء: "أعلم أن هذا غير صحيح، ومن المزعج قراءة تقارير غير صحيحة".

وذكر كارو أن النادي لديه علاقة جيدة مع فيرتز ووالديه، حيث أن والده هو مدير أعماله.

وأضاف كارو:" بالطبع يجب على فيرتز أن يفكر في مستقبله، ولكن على الأقل نحن لسنا على علم- ويمكنني أن افترض أن هذا صحيح- أنه لم يتخذ أي قرار".

وذكرت صحيفة "بيلد" أن الألماني الدولي فيرتز /22 عاما/ اتفق على الانضمام لبايرن، إما هذا الصيف، أو العام المقبل، إذا كان العرض لمخطط له بقيمة 100 مليون يورو (111 مليون دولار) غير كافي.

ذكرت التقارير أن شركة باير، المالكة للنادي، قد أعطت الضوء الأخضر لبيع فيرتز، الذي يمتد عقده حتى 2027، ولكنها تطلب 150 مليون يورو مقابل انتقاله.

وأضاف كارو: "يمكن لبايرن أن يتقدم بعرض في أي وقت، وبعدها سندرسه. ولكن حتى الآن لا يوجد أي عرض، من أي نادي".

وذكرت "شبورت بيلد" أن مانشستر سيتي تقدم بعرض لضم فيرتز، حيث يرغب جوسيب جوارديولا في ضمه ليكون خليفة كيفن دي بروين الذي سيرحل عن الفريق الإنجليزي.

وذكرت "بيلد" أن فيرتز سافر إلى مانشستر مع عائلته أمس الثلاثاء، وأنه والده لن يعلق عقب عودتهم في المساء.

في الوقت نفسه، قال كارو إنه يأمل أن يتعاقد النادي مع مدرب جديد في أقرب وقت، ليخلف تشابي ألونسو، الذي سيرحل عقب نهاية الموسم، ويتوقع أن يتولى تدريب ريال مدريد الإسباني.

وذكر كارو:" بالطبع سنكون سعداء إذا تمكنا من تحديد وإعلان المدرب الجديد هذا الشهر".