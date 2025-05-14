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أحمد جودة - القاهرة - ذكر تقرير إعلامي، اليوم الأربعاء، أن ماتس هوميلز، لن يعود لفريق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، للعب في بطولة كأس العالم للأندية.

هوميلز لن يعود لدورتموند في كأس العالم للأندية

وكان هانز يواخيم فاتزكه، الرئيس التنفيذي لدورتموند، قال إن هوميلز سيكون "الخيار الأول" للفريق إذا احتاج لمدافع آخر في بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام في الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو.

ولكن ذكر تقرير لصحيفة "شبورت بيلد" إن دورتموند ليس بحاجة لهوميلز في هذه البطولة لأن دفاع الفريق أظهر المزيد من التوازن مؤخرا، وأن هوميلز يحصل على وقت محدود للغاية مع فريقه الحالي روما.

وقال هوميلز، الفائز بكأس العالم 2014، إنه سينهي مسيرته عقب نهاية الموسم الجاري. ولعب هوميلز لدورتموند مرتين الأولى كانت في الفترة من 2008 إلى 2016 والثاني في الفترة من 2019 إلى 2014 وكان قائدا للفريق.

وذكر فاتزكه عن هوميلز أنه "أحد أعظم اللاعبين الذين لعبوا لدورتموند". وأضاف أن هوميلز سيحصل على ودافع كبير، على الأرجح في مباراة ودية أمام أتلتيك بلباو في أغسطس المقبل.

وذكرت "شبورت بيلد" إن هوميلز قد يعود في النهاية لدورتموند في منصب مختلف.