نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جولتين على النهاية.. مواعيد مباريات الأهلي وبيراميدز المتبقية في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقترب الدوري المصري لكرة القدم 2024-2025 من نهايته، بعد تبقي جولتين فقط على النهاية، في ظل الصراع المحتدم بين فريقي الأهلي وبيراميدز، على حصد اللقب الغالي.

واصل النادي الأهلي زحفه بثبات نحو الحفاظ على لقب الدوري المصري، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على حساب سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين الثلاثاء ضمن منافسات المرحلة النهائية من المسابقة.

وجاء هذا الانتصار ليعزز من حظوظ “المارد الأحمر” في التتويج بالدرع، إذ لم يتبقَ أمامه سوى مباراتين فقط أمام البنك الأهلي وفاركو لحسم اللقب بشكل رسمي.

فيما تمكن بيراميدز من تحقيق الفوز على الزمالك بهدف نظيف، ليواصل ملاحقة الأهلي نجو التتويج بلقب دوري نايل المصري.

ويتصدر المارد الأحمر صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 52 نقطة، بينما يتواجد الفريق السماوي في المرتبة 50 نقطة.

وبات الأهلي بحاجة إلى تحقيق الفوز في المباراتين المتبقيتين لضمان التتويج دون النظر إلى نتائج منافسه المباشر بيراميدز. وحتى في حال الفوز بمباراة والتعادل في الأخرى، تبقى فرص الأهلي قائمة في التتويج، بشرط التفوق بفارق الأهداف، بعد تساوي الفريقين في نتائج المواجهات المباشرة.

المواعيد المرتقبة لمباريات الأهلي المتبقية في الدوري المصري

الأهلي × البنك الأهلي – السبت 17 مايو – الساعة 8:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

الأهلي × فاركو – الأربعاء 28 مايو – الساعة 8:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

مواعيد مباريات بيراميدز المتبقية في الدوري المصري

بيراميدز ضد بتروجيت، يوم 17 مايو، وتقام المواجهة في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا، يوم 28 مايو، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر والسعودية.

وتترقب جماهير القلعة الحمراء بفارغ الصبر الجولات الحاسمة، على أمل رؤية فريقها يرفع درع الدوري مرة أخرى، في موسم شهد العديد من التحديات والتقلبات.

