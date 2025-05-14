نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يتجه لتجميد محادثات تجديد عقد فينيسيوس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تزال عملية تجديد عقد النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد مفتوحة، على عكس ما تم تداوله قبل ثلاثة أسابيع حول اقتراب التوصل إلى اتفاق نهائي. فالمفاوضات بين الطرفين، والتي بدأت مطلع العام الجاري بمبادرة من النادي، شهدت بعض التقدم، لكن الاتفاق النهائي لا يزال بعيدًا، كما أقرّ بذلك محيط اللاعب الأسبوع الماضي.

وبحسب مصادر مقربة لصحيفة «ماركا الإسبانية» اليوم الأربعاء، فإن الاقتراح الأول الذي قدمه وكيله فريديريكو بينا كان مرتفعًا جدًا ولم يكن مقبولًا بالنسبة لإدارة النادي الملكي، التي تمسكت بمبدأ الالتزام بسقف الرواتب الصارم المعمول به في النادي.

في البداية، طالب وكيل فينيسيوس بعقد جديد يمنحه راتبًا سنويًا قدره 30 مليون يورو صافي، بما يشمل جميع البنود والمكافآت المرتبطة بالتجديد. وهو مبلغ أعلى بكثير مما يرغب ريال مدريد في دفعه.

حاليًا، يتقاضى فينيسيوس 17 مليون يورو سنويًا وفقًا لعقده المُجدّد عام 2022، وهو رقم يضعه في نفس مستوى كيليان مبابي تقريبًا مع استثناء المكافأة الضخمة التي حصل عليها الفرنسي عند التوقيع.

كما أن راتبه الحالي يتجاوز ما يحصل عليه جود بيلينغهام بعد تحسين عقده الموسم الماضي.

إدارة النادي ترى أن 20 مليون يورو يجب أن تكون الحد الأقصى لعقد فينيسيوس الجديد، وقد دخلت المفاوضات مرحلة «تجميد مؤقت» بانتظار استئنافها قريبًا.

في محاولة للضغط على ريال مدريد، قام ممثلو وكالة «رون نيشن» البرازيلية، التي تدير أعمال فينيسيوس، بالتواصل المكثف منذ أشهر مع مسؤولين في الدوري السعودي بهدف الحصول على عرض ضخم رسمي، على غرار ما حصل مع نجوم كبار مثل كريستيانو رونالدو، نيمار، بنزيمة، وساديو ماني.

وبحسب «راديو ماركا»، عُقدت على الأقل اجتماعين حضوريين بين وكلاء اللاعب وممثلين رفيعي المستوى من رابطة الدوري السعودي، حيث طُرحت سيناريوهات مختلفة.

لكن الحقيقة أن العرض الفلكي الذي تم ترويجه في وسائل الإعلام، بقيمة 200 مليون يورو سنويًا، لم يوجد أبدًا. على الأقل حتى لحظة كتابة هذه السطور.

كان اللاعب نفسه قد صرّح في مارس الماضي عبر قناة «تي إن تي سبورتس»: لدي الكثير من الوقت للتجديد، لسنا بحاجة للتسرع، من الأفضل أن نتصرف بهدوء. الرئيس يثق بي وأنا أثق به، وأثق بالجميع في هذا النادي.

على الرغم من تسجيله 20 هدفًا وصناعته لـ16 تمريرة حاسمة في 50 مباراة، إلا أن أداء فينيسيوس هذا الموسم لم يكن بمستوى تألقه اللافت العام الماضي، حين توج بجائزة «ذا بيست» ودخل دائرة التنافس على الكرة الذهبية إلى جانب رودري.

ويقول مراقبون داخل النادي إن اللاعب بات أكثر إثارة للجدل بسبب سلوكه داخل الملعب وخارجه، مقارنة بتأثيره الحقيقي على أداء الفريق.

كما أن علاقته ببعض اللاعبين الكبار في غرفة الملابس ليست في أفضل حالاتها، بسبب خلافات متكررة، خاصة فيما يتعلق بضعف التزامه بالواجبات الدفاعية، وتكرار تصرفاته المثيرة.

في ظل هذه الأجواء، تعلو داخل الإدارة أصوات تطالب بإعادة تقييم الجدوى من استمرار فينيسيوس، خاصة مع وصول مبابي الذي يُنظر إليه بوصفه القائد المستقبلي بلا منازع لمشروع ريال مدريد الرياضي.

وترى بعض الأصوات أن في حال وصول عرض ضخم – حتى لو جاء من السعودية – فإن من الأفضل للنادي واللاعب دراسة خيار الرحيل بجدية.