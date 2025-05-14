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أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام، أن اللجنة الفنية باتحاد كرة القدم ترغب في تشكيل الجهاز الفني لمنتخب المحليين الذي قد يشارك في البطولة العربية للمنتخبات، مشيرا إلى أن خلال الاجتماع الذي عقد خلال الساعات الماضية، فأن اسم شوقي غريب لم يطرح من الأساس لتولى منصب المدير الفني للمحليين رغم التكهنات والتسريبات الاعلامية.

اللجنة الفنية لم تناقش تعيين شوقي غريب مديرًا فنيًا لمنتخب المحليين

وقال عبر برنامج بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: اسم شوقي غريب تم تسريبه من داخل الاتحاد، لجس نبض الرأي العام، بشأن توليه المسئولية مجددًا.

وأضاف: رغم حصول شوقي غريب على فرص عديدة مع المنتخبات الوطنية، بعضها نجح والآخر لم يحقق النجاح، لكن هاني أبوريدة لديه رغبة في إعادة شوقي غريب للصورة لإنه صديقه المقرب.

وأكمل: ما تردد عن مشاركة المريخ السوداني في الدوري المصري أمر غير صحيح على الاطلاق.

وتابع: أتمنى أن يقود منتخب مصر للمحليين مدرب جيد قادر على تقديم الاضافة المطلوبة، بدلا من الاستمرار في طرح اسماء حصلت على فرص كثيرة.

وأتم: ولم يتم طرح ملف زيادة عدد الأجانب مطلقا خلال الاجتماع الذي أقيم للجنة الفنية.