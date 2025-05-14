نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نادي سعودي ينافس بيراميدز لضم رامي ربيعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة أن رامي ربيعة مدافع النادي الأهلي قد أنهى اتفاقه مع نادي بيراميدز للإنضمام إليه خلال الموسم القادم.

نادي سعودي ينافس بيراميدز لضم رامي ربيعة

وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن ربيعة حسم موقفه بالرحيل منذ فترة طويلة وظل يراوغ إدارة الأهلي حتى يظل يشارك في المباريات لأخر لحظة وإنه طلب أرقام كبيرة من الأهلي مؤخرا وصلت لأكثر من ٤٠ مليون جنيه في الموسم حتى يتم تعجيزه في التفاوض بالرغم من الوصول لصيغة اتفاق مع الادارة في وقت سابق.

وأضاف شبانة أنه بالرغم من توصل ربيعة لاتقاق مع بيراميدز إلا أنه لم يوقع أي عقود حتى الآن ومنفتح لسماع كل العروض.

واكمل شبانة بأن ربيعة تلقى عرضا سعوديا خلال الفترة الماضية لضمه لمدة موسمين مقابل ٢ مليون و٣٠٠ الف دولار لينحصر مصير ربيعة بين عرض بيراميدز والعرض السعودي ويبتعد عن البقاء مع الأهلي.