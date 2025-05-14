نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوة تفصل الأهلي عن إعلان التعاقد مع ريفيرو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر مسؤولو النادي الأهلي، وصول خوسيه ريفيرو المدير الفني للفريق، اليوم الأربعاء، لحسم التعاقد رسميا من أجل تولى القيادة الفنية للأحمر خلفا للسويسري مارسيل كولر.

وأكدت صحف جنوب إفريقيا أن خوسيه سيصل القاهرة اليوم الأربعاء، لإتمام الاتفاق والتوقيع رسميا للنادي الأهلي.

أورلاندو بايرتس يودع خوسيه

وودع نادي أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، اليوم، المدير الفني الإسباني خوسيه ريفيرو، الذي رحل عن قيادة الفريق، بشكل رسمي، وذلك قبل نهاية الموسم الجاري.

ونشر النادي عبر صفحته الرسمية: “شكرا لك، جوزيه.. شكرا لك على الذكريات.. ولا أتمنى لك سوى النجاح في فصلك القادم”.

وقال رئيس النادي في البيان: “تلقى النادي طلبًا من المدرب جوزيه ريفيرو قبل عدة أسابيع، يطلب فيه فسخ تعاقده مبكرًا، بعد توصله لاتفاق مع نادٍ جديد”.

ورغم توقيت الطلب، وفي ظل جدول مزدحم بالمباريات الحاسمة، قررنا تأجيل الإعلان لحين الانتهاء من نهائي الكأس".

وأضاف: "مساهمة ريفيرو منذ انضمامه للنادي كانت هائلة، تعلمنا منه الكثير، وتعلم هو أيضًا من التجربة. كنا نفضل أن نودعه بطريقة رسمية، لكنه اختار المغادرة بهدوء ونحن نحترم قراره بالكامل".