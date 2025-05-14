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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية قريبة من نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، أنه يعيش حالة من الضغط الذهني المتصاعد داخل أروقة النادي الملكي، وسط شعور متزايد بعدم الراحة والانتماء للفريق الملكي.

شكوك حول مستقبل نجم ريال مدريد



ووفقًا لتقرير صحفية "ABC"، فإن البرازيلي رودريغو جوس لم يعد يشعر بأنه مستعد نفسيًا لمواصلة اللعب مع الفريق، مشيرًا إلى أنه بات متأثرًا بالضغوط المستمرة من الإدارة والجهاز الفني، خاصة في ظل تراجع نتائج الفريق والأداء الجماعي غير المقنع خلال الفترة الأخيرة.

وعبر اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا، عن شعوره بالاختناق داخل منظومة مكتظة بالنجوم، حيث يرى أن وجود هذا العدد من الأسماء اللامعة يؤثر سلبًا على فرصه في التألق ويقلل من قيمته الفنية.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن رودريغو يستغرب حجم الانتقادات التي تطاله، رغم كونه أكثر لاعبي الهجوم تنوعًا من حيث الأدوار والمهام داخل الملعب. كما يشعر أن أرقامه الفردية لا تحظى بالتقدير ذاته الذي يُمنح لزميليه فينيسيوس جونيور وجود بيلينغهام، رغم أن الأخيرين لم يقدما موسمًا استثنائيًا أيضًا.

الضغوط لم تتوقف عند الانتقادات الجماهيرية والإعلامية، بل امتدت إلى قرارات فنية أثارت استياءه، مثل استبداله في مباريات حاسمة أبرزها نهائي كأس الملك، رغم اقتناعه بأنه قدم أداءً أفضل من فينيسيوس وبيلينغهام في تلك اللقاءات.

كما أشار التقرير إلى أن رودريغو طلب من المدرب كارلو أنشيلوتي عدم إشراكه في الكلاسيكو الأخير ضد برشلونة، مؤكدًا أنه لم يكن في الحالة الذهنية المناسبة لخوض مباراة بهذه الضغوط.

في ظل هذا السياق، يبدو أن مستقبل الجناح البرازيلي بات مفتوحًا على كل الاحتمالات، إذ يملك حاليًا ثلاثة عروض من أندية إنجليزية بارزة، مع توقعات بوصول المزيد خلال الأسابيع المقبلة.