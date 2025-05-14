نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مصر والمغرب في نصف نهائي أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع كبير من عشاق ومحبي كرة القدم الإفريقية عن موعد مباراة مصر والمغرب في بطولة كأس أمم إفريقيا في الموسم الحالي.



تقابل منتخبا مصر والمغرب في 9 مباريات سابقة على مستوى الشباب، حيث فاز منتخب مصر في 3 مباريات وفاز منتخب المغرب في مباراة واحدة وانتهت 5 مباريات بينهما بالتعادل.



حجز منتخب المغرب بطاقة التأهل لدور نصف نهائي أمم إفريقيا بعد فوز صعب في الوقت القاتل بهدف نظيف على سيراليون في الدور ربع النهائي.



وفاز منتخب مصر في الدور ربع النهائي على غانا بركلات الترجيح بخمسة أهداف مقابل أربعة أهداف بعد تعادلهما بهدفين لكل منهما في الوقتين الأصلي والإضافي.



وضمن منتخبا مصر والمغرب التأهل مباشرة إلى بطولة كأس العالم تحت 20 عاما التي ستقام في تشيلي من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر 2025.



موعد مباراة مصر والمغرب في كأس أمم إفريقيا



من المقرر أن تقام مباراة مصر والمغرب يوم الخميس 15 مايو 2025 على استاد الدفاع الجوي في القاهرة وذلك ضمن منافسات الدور قبل النهائي في كأس أمم إفريقيا في الموسم الحالي.



وستقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة العاشرة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.



تقوم شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية بنقل مباريات كأس أمم إفريقيا، حيث يمكن مشاهدة مباراة مصر والمغرب عبر قناة beIN Sports HD 6 التي ستقوم بنقل أحداث المباراة.

