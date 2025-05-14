موعد مباراة ريال مدريد وريال مايوركا في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يترقب محبي وعشاق كرة القدم الإسبانية مباراة ريال مايوركا وريال مدريد وذلك ضمن منافسات الدوري الإسباني في الموسم الحالي.



فاز ريال مايوركا على بلد الوليد بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية من الليجا بينما خسر ريال مدريد من برشلونة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف في نفس الجولة.



يحتل ريال مايوركا المركز التاسع عشر برصيد 47 نقطة في جدول الدوري الإسباني بينما يحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 75 نقطة.



موقف ريال مايوركا وريال مدريد في الدوري الإسباني



احتل ريال مدريد المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإسباني في الموسم الماضي برصيد 95 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 29 مباراة وتعادل في 8 مباريات وخسر مباراة واحدة.



في حين احتل ريال مايوركا المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني في الموسم الماضي برصيد 40 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 8 مباريات وتعادل في 16 مباراة وخسر 14 مباراة



موعد مباراة ريال مايوركا وريال مدريد في الدوري الإسباني



من المقرر أن تقام مباراة ريال مايوركا وريال مدريد يوم الأربعاء 14 مايو 2025 على ملعب سانتياجو برنابيو معقل ريال مدريد وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإسباني في الموسم الحالي.



وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الحادية عشر والنصف مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.



وستبث أحداث مباراة ريال مايوركا وريال مدريد عبر شبكة قنوات beIN Sports HD 1 الناقل الحصري لبطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وسيقوم حفيظ دراجي بالتعليق على أحداث اللقاء.

