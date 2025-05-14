موعد مباراة جنوب إفريقيا ونيجيريا في نصف نهائي أمم إفريقيا للشباب

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أحمد جودة - القاهرة - يصطدم منتخب جنوب إفريقيا بنظيره نيجيريا ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 20 عامًا، والمقامة حاليًا في مصر وتستمر حتى 18 مايو القادم.



ويستضيف ملعب هيئة قناة السويس، مواجهة جنوب إفريقيا ونيجيريا، في إطار فعاليات دور نصف النهائي من مسابقة كأس الأمم الأفريقية للشباب.



وتأهل منتخب جنوب إفريقيا بعد الفوز أمام نظيره الكونغو الديمقراطية بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب هيئة قناة السويس.



في المقابل، صعد المنتخب النيجيري إلى دور نصف النهائي، بعدما أطاح بنظيره السنغالي بركلات الجزاء الترجيحية.



موعد مواجهة جنوب إفريقيا ونيجيريا في كأس الأمم الأفريقية للشباب



من المقرر، أن تنطلق المباراة يوم الخميس الموافق 15 مايو 2025، في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر، والسابعة بتوقيت الإمارات وعمان.

