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أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق الساحرة المستديرة في أنحاء المعمورة وتحديدًا متابعي الكرة الإيطالية، المباراة المثيرة بين إيه سي ميلان وبولونيا، في نهائي كأس إيطاليا لموسم 2024-2025.



ميلان في مواجهة نارية أمام بولونيا بكأس إيطاليا



ويستقبل ملعب تورينو الأولمبي، مباراة من العيار الثقيل بين إيه سي ميلام وبولونيا، في نهائي كأس إيطاليا.

ويدير اللقاء تحكيميًا، الحكم الدولي الإيطالي ماوريزيو مارياني، في المباراة التي ستقام على أرضية ملعب تورينو الأولمبي.

وصعد الروسونيري إلى نهائي كأس إيطاليا، بعدما حقق الفوز على غريمه التقليدي إنتر ميلان بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، في مجموع المباراتين.

في المقابل، تأهل فريق بولونيا إلى نهائي البطولة بعدما أطاح بنظيره إمبولي من دور نصف النهائي بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وتنطلق المباراة يوم الأربعاء الموافق 14 مايو 2025 في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر، والحادية عشر بتوقيت الإمارات وعمان.

تشكيل ميلان المتوقع أمام بولونيا في نهائي كأس إيطاليا 2025

ومن المتوقع أن يدخل ميلان المباراة بتشكيل مكون من:

▪︎حراسة المرمى: ماينان.

▪︎خط الدفاع: توموري، جابيا، بافلوفيتش وخيمينيز.

▪︎خط الوسط: رايندرز، تشيك وثيو هيرنانديز.

▪︎خط الهجوم: بولسيتش، لياو، يوفيتش.



القنوات الناقلة لمواجهة ميلان وبولونيا في كأس إيطاليا



وتذاع المباراة عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية الإماراتية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات كأس إيطاليا لموسم 2024-25، وتحديدًا على قناة AD SPORTS Premium1.

