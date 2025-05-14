نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة برشلونة وإسبانيول في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد برشلونة لخوض مواجهة مثيرة أمام نظيره إسبانيول، في إطار منافسات مسابقة الدوري الإسباني الممتاز، لموسم 2024-25.

ويحتضن ملعب كورنيلا إل برات، مباراة إسبانيول وبرشلونة، ضمن فعاليات الجولة 36 من مسابقة الليجا الإسبانية.

ويدير اللقاء تحكيميًا، الحكم الإسباني سيزار سوتو جرادو، في المباراة التي ستقام على ملعب كورنيلا إل برات معقل إسبانيول.

ويتصدر النادي الكتالوني ترتيب جدول مسابقة الليجا لموسم 2024-25، برصيد 82 نقطة، بينما يأتي إسبانيول في المركز الرابع عشر برصيد 39 نقطة.



موعد مواجهة إسبانيول وبرشلونة في الليجا



من المقرر، أن تنطلق المباراة يوم الخميس الموافق 15 مايو 2025، في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر، والحادية عشر والنصف بتوقيت الإمارات وعمان.



القنوات الناقلة لمواجهة إسبانيول وبرشلونة في الليجا



يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني لموسم 2024-2025 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا على قناة bein sports HD1

