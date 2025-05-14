نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صفقات صيف 2025.. الصفقة الأولى تقترب من ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بات انتقال المدافع الهولندي الشاب دين هويسن إلى ريال مدريد مسألة وقت، مع اقتراب نهاية موسمه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي أثبت خلاله أنه من بين أبرز المواهب الصاعدة في مركز قلب الدفاع.

الصفقة الأولى تقترب من ريال مدريد

وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن عدة أندية كبيرة في البريميرليغ بدأت تفتح قنوات اتصال مع والد اللاعب، البالغ من العمر 20 عامًا، لاستطلاع مستقبله، فيما لم يتأخر ريال مدريد في التحرك ضمن هذا السباق.

ووفقًا للصحيفة، فإن هويسن أبدى حماسًا كبيرًا لفكرة الانضمام إلى ريال مدريد، مبديًا استعداده لتجاهل عروض مغرية من أندية مثل تشيلسي، في سبيل تحقيق حلم اللعب في سانتياغو برنابيو.

ماركا قارنت موقف هويسن بما حدث في صيف العام الماضي مع ليني يورو، المدافع الفرنسي الذي اختار مانشستر يونايتد بسبب العرض المالي الضخم، مشيرة إلى أن هويسن يسير في طريق مغاير، حيث يبدو مستعدًا لتقديم تنازلات مالية من أجل ارتداء القميص الأبيض.

ما يعزز من إمكانية إتمام الصفقة هو الشرط الجزائي الموجود في عقد اللاعب مع بورنموث، والبالغ 58 مليون يورو، مع إمكانية سداده على ثلاث دفعات، وفقًا لاتفاق مسبق مع والده. وهي ميزة تمنح ريال مدريد مرونة أكبر، بخلاف ما حدث في صفقة يورو التي شهدت مطالبات مالية مبالغ فيها من نادي ليل.

اللافت أن الأجواء في المفاوضات الحالية تختلف كليًا عن اللقاءات السابقة التي جمعت إدارة ريال مدريد بوالد هويسن حين كان ناشئًا، والتي لم تثمر حينها عن اتفاق. أما اليوم، فالقناعة في فالديبيباس أن هويسن هو مشروع مدافع يمكن الاعتماد عليه لسنوات طويلة، ليصبح حلًا دائمًا لمركز تأثر كثيرًا بالإصابات في المواسم الأخيرة.

رغم ذلك، لا يُغلق النادي الباب تمامًا أمام خيارات أخرى، مثل مدافع ليفربول إبراهيما كوناتي، الذي ينتهي عقده في يونيو 2026، ويعرف جيدًا طريقة تحرك ريال مدريد في مثل هذه الحالات، كما حدث في مفاوضات سابقة مع ألكسندر أرنولد