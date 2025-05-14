موعد مباراة ميلان وبولونيا في نهائي كأس إيطاليا والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق ومحبي كرة القدم الإيطالية لمتابعة مباراة ميلان وبولونيا وذلك ضمن منافسات كأس إيطاليا في الموسم الحالي

موعد مباراة ميلان وبولونيا في كأس إيطاليا

من المقرر أن تقام مباراة ميلان وبولونيا يوم السبت 3 مايو 2025 على ملعب الأوليمبكو وذلك ضمن منافسات نهائي كأس إيطاليا في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وتنقل أحداث مباراة ميلان وبولونيا عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية، حيث تقوم قناةAD SPORTS PREMIUM 1 ببث المباراة وسيقوم فارس عوض بالتعليق على أحداث اللقاء.

تأهل ميلان للمباراة النهائية على حساب إنتر ميلان، حيث تعادلا في مباراة الذهاب بهدف لكل منهما ثم حسم ميلان مباراة العودة بالفوز بثلاثية نظيفة على ملعب إنتر ميلان.

وتأهل بولونيا للمباراة النهائية بالفوز في مباراتي الدور نصف النهائي على إمبولي بثلاثية نظيفة في مباراة الذهاب وبهدفين مقابل هدف في مباراة العودة.

يتفوق ميلان بشكل كبير في المواجهات السابقة بين الفريقين، حيث فاز في 36 مباراة بينما فاز بولونيا في 8 مباريات وانتهت 13 مباراة بالتعادل.

وبالرغم من تأهل ميلان لمباراة نهائي الكأس إلا أنه تراجع في الموسم الحالي الدوري الإيطالي، حيث يحتل المركز الثامن برصيد 60 نقطة خلف بولونيا صاحب المركز السابع برصيد 62 نقطة.

ويحتل نابولي صدارة الدوري الإيطالي المتصدر برصيد 78 نقطة ويليه إنتر ميلان في المركز الثاني برصيد 77 نقطة.