القنوات الناقلة لمباراة ميلان وبولونيا في نهائي كأس إيطاليا

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أحمد جودة - القاهرة - يبحث عدد كبير من محبي كرة القدم في كل مكان، عن القنوات الناقلة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان، مع نظيره بولونيا مساء اليوم الأربعاء في إطار منافسات بطولة نهائي كأس إيطاليا.

موعد مباراة نهائي كأس إيطاليا

ومن المقرر أن تقام مباراة نهائي كأس إيطاليا في موسمه الحالي 2024-25 بين فريقي ميلان وبولونيا على ملعب الأولمبيكو في روما، بمباراة نهائي كأس إيطاليا.

وستنطلق صافرة مباراة ميلان ضد بولونيا، مساء اليوم الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ميلان ضد بولونيا في نهائي كأس إيطاليا

والجدير بالذكر أن مباراة ميلان ضد بولونيا في نهائي كأس إيطاليا 2025 سيتم اذاعتها. على شبكة “أبوظبي الرياضية”، التي تعد الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات البطولة.