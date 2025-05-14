تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ريال مايوركا في الدوري الإسباني

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أحمد جودة - القاهرة - استقر الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، على تشكيل الملكي لمواجهة نظيره فريق ريال مايوركا، مساء اليوم الأربعاء في بطولة الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد ضد ريال مايوركا في الدوري الإسباني

ويستضيف ملعب "سانتياجو برنابيو"، معقل الفريق الملكي، مباراة ريال مدريد وريال مايوركا في الجولة 36 من الدوري الإسباني والتي ستنطلق في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ريال مايوركا

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: جارسيا، أسينسيو، فاييخو، فالفيردي.

خط الوسط: أردا جولر، سيبايوس، فالفيردي، جود بيلينجهام.

خط الهجوم: مبابي، إندريك.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد ريال مايوركا في الدوري الإسباني

ويمكنكم مشاهدة ومتابعة مباراة ريال مدريد ضد ريال مايوركا، مساء اليوم عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدا قناة beIN Sports 1HD، التي ستقوم ببث مباريات بطولة الدوري الإسباني.