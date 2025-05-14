نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من هو معلق مباراة ريال مدريد وريال مايوركا في الدوري الإسباني؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي، معلق مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، مع نظيره ريال مايوركا، في المباراة التي ستقام بينهما مساء اليوم الأربعاء الموافق 14 مارس الجاري في بطولة الدوري الإسباني

موعد مباراة ريال مدريد ضد ريال مايوركا في الدوري الإسباني

ويستضيف ملعب "سانتياجو برنابيو"، معقل الفريق الملكي، مباراة ريال مدريد وريال مايوركا في الجولة 36 من الدوري الإسباني والتي ستنطلق في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد ريال مايوركا في الدوري الإسباني

ويمكنكم مشاهدة ومتابعة مباراة ريال مدريد ضد ريال مايوركا، مساء اليوم عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدا قناة beIN Sports 1HD، التي ستقوم ببث مباريات بطولة الدوري الإسباني.

معلق مباراة ريال مدريد ضد ريال مايوركا

والجدير بالذكر أن قناة beIN Sports 1HD، أعلنت تعيين المعلق المميز حفيظ دراجي، للتعليق بشكل حصري على الهواء مباشرة على مباراة ريال مدريد ضد ريال مايوركا.