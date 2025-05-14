نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ريال مدريد اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد نظيره ريال مايوركا مساء اليوم الأربعاء 14-5-2025 على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإسباني.

ويحتل الميرنجي وصافة جدول ترتيب الليجا برصيد 75 نقطة، بعد الفوز في 23 مباراة والتعادل في 6 لقاءات وخسارة مثلهم، فيما يحتل ريال مايوركا المركز التاسع برصيد 47 نقطة، بعد الفوز في 13 مباراة والتعادل في 8 لقاءات وخسارة 14 مواجهة.

موعد مباراة ريال مدريد ضد مايوركا في الدوري الإسباني

تنطلق صافرة البداية لمباراة ريال مدريد ضد ريال مايوركا اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد مايوركا في الدوري الإسباني

تنقل مباراة ريال مدريد ضد ريال مايوركا مساء اليوم الأربعاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق الجزائري حفيظ دراجي.