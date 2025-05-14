نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نهائي كأس إيطاليا 2025 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي إي سي ميلان مع نظيره بولونيا اليوم الأربعاء 14 مايو 2025 على ملعب "الأولمبيكو"، وذلك في إطار نهائي كأس إيطاليا.

وكان ميلان قد تأهل إلى نهائي البطولة بعد الفوز أمام غريمه التقليدي إنتر ميلان بنتيجة 4-1 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، كما تأهل بولونيا إلى الفاينال بعد الفوز أمام إمبولي بنتيجة 5-1.

موعد مباراة ميلان ضد بولونيا في كأس إيطاليا

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة ميلان ضد بولونيا اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ميلان ضد بولونيا في كأس إيطاليا

يمكنكم مشاهدة مباراة ميلان ضد بولونيا مساء اليوم الأربعاء، عبر شبكة أبوظبي الرياضة، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس إيطاليا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا AD SPORTS PREMIUM 1HD، بتعليق المعلق الإماراتي فارس عوض.