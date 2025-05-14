نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد أهم مباريات اليوم في جميع البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يريد محبو مشاهدة كرة القدم في كل مكان، معرفة مواعيد أهم مباريات اليوم الأربعاء الموافق الرابع عشر من شهر مايو الجاري في جميع البطولات المحلية والدولية.

وتقام أربع مباريات اليوم الأربعاء، وتعد أبرز مباريات اليوم لقاء ريال ضد ريال مايوركا في الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإسباني، ومبارة نهائي كأس إيطاليا بين فريقي ميلان وبولونيا.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 14-5-2025

الدوري الإسباني

ألافيس ضد فالنسيا – في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

فياريال ضد ليجانيس – في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ريال مدريد ضد ريال مايوركا – في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

كأس إيطاليا

ميلان ضد بولونيا – في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباريات اليوم الأربعاء

تذاع مباريات بطولة الدوري الإسباني، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات الليجا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيما يذاع نهائي كأس إيطاليا، عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية.