محامي رمضان صبحي ينفي علاقة اللاعب بواقعة الغش في أحد المعاهد التعليمية

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أحمد جودة - القاهرة - في ظل ما أثير مؤخرًا من جدل واسع عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن ضبط أحد الأشخاص خلال أداء امتحان بأحد المعاهد التعليمية، وتداول أنباء تزعم تورط اسم اللاعب الدولي رمضان صبحي في الواقعة، صدر بيان رسمي من محاميه الأستاذ أشرف عبد العزيز لتوضيح الحقيقة وقطع الطريق أمام الشائعات.

محامي رمضان صبحي ينفي علاقة اللاعب بواقعة الغش

وقال محامي اللاعب في بيان رسمي: في ضوء ما تم تداوله خلال الساعات الأخيرة من أخبار تتعلق بالقبض على أحد الأشخاص أثناء تأدية امتحان بإحدى المعاهد التعليمية، وما أُشيع من ارتباط اسم اللاعب رمضان صبحي بتلك الواقعة، نود أن نوضح الآتي:

ينفي اللاعب رمضان صبحي نفيًا قاطعًا أي صلة له بالشخص المذكور أو بالواقعة محل التحقيق.

لم يتم إخطارنا بأي استدعاء رسمي من أي جهة تحقيق أو جهة أمنية، ولم يتم توجيه أي اتهام للاعب حتى تاريخه.

نؤكد أن رمضان صبحي لم يكن على علم مطلقًا بما تم تداوله، وأنه لا تربطه أي علاقة بهذا الشخص من قريب أو بعيد.

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