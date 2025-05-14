نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. خوسيه ريفيرو يثير الجدل بشأن تدريب الأهلي المصري بعد رحيله عن أورلاندو بايرتس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثار المدرب الإسباني خوسيه ريفيرو تساؤلات عديدة حول مستقبله التدريبي بعد إنهاء مشواره مع فريق أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، حيث تزايدت التكهنات حول اقترابه من تولي قيادة النادي الأهلي المصري خلفًا للسويسري مارسيل كولر.

وقد أنهى ريفيرو مشواره مع أورلاندو بايرتس بطريقة مثالية، بعد أن قاد الفريق لتحقيق فوز كبير على جولدن أروز بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة المؤجلة التي أقيمت مساء الثلاثاء على ملعب أورلاندو، ضمن منافسات الدوري الجنوب إفريقي. بهذا الفوز، اختتم ريفيرو فترته مع النادي بتحقيق ثلاث نقاط ثمينة.

هل يتجه ريفيرو نحو القلعة الحمراء؟

ارتبط اسم المدرب الأوروجوياني مؤخرًا بشكل لافت بإمكانية توليه تدريب النادي الأهلي المصري، الذي يديره حاليًا عماد النحاس بشكل مؤقت، إلى حين التعاقد مع مدير فني دائم.

وعند سؤاله من قبل صحيفة "سوبر سبورت" الجنوب إفريقية عن وجهته التدريبية القادمة، رفض ريفيرو الإفصاح بشكل مباشر، مكتفيًا بالقول: "بصراحة، أتمنى ذلك، لكن لا يمكنني الحديث الآن".

وأضاف ريفيرو بتلميحات أثارت التكهنات أكثر: "أنت تعرف أن مثل هذه الأمور تحكمها السرية والخصوصية، ولذلك لا يحق لي الكشف التفاصيل في الوقت الحالي".

وتابع: "لكن الأمر سيتم الإعلان عنه قريبًا جدًا. أعتقد أن الجميع سيتفهمون قراري، وآمل أن يكونوا سعداء من أجلي ويدعون لي بالتوفيق".

الأهلي يعزز مركزه في الدوري المصري

في سياق متصل، حقق النادي الأهلي فوزًا صعبًا على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد، في مباراة أقيمت يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز. بهذا الفوز، رفع الفريق رصيده ليحتل المركز الثاني في جدول الترتيب، مستفيدًا من خسارة غريمه التقليدي الزمالك أمام بيراميدز، الذي يتصدر البطولة حاليًا بفارق نقطتين فقط عن الأهلي.