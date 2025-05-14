نجم الأهلي: حزين على الزمالك ويجب التفاف أبناء النادي حول الرمادي

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أحمد جودة - القاهرة - عبر ياسر ريان نجم الأهلي السابق عن حزنه بسبب مستوى فريق الزمالك مطالبا أبناء القلعة البيضاء بالالتفاف حول أيمن الرمادي المدير الفني للفريق.

حزين على الزمالك ويجب التفاف أبناء النادي حول الرمادي

أضاف ريان خلال حواره لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "حزين على نادي الزمالك ولا أحب أن أراه بهذا المنظر ولا بد من الالتفاف حول أيمن الرمادي ولا يصح أن يتعرض للهجوم بهذه الطريقة من أولاد النادي".

تابع ريان: "يجب مساندة أيمن الرمادي في هذه الفترة الصعبة التى يمر بها نادي الزمالك".

وواصل: "النادي الأهلي يعرف كيفية جلب الأموال واللاعبين ولديه موارد ولو تم خصم 3 نقاط من الأهلي نهاية الموسم سيحصل على الدوري ولا أعتقد أن مباراة القمة ستعاد".