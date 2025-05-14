الرياضة

نجم الأهلي: حزين على الزمالك ويجب التفاف أبناء النادي حول الرمادي

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نجم الأهلي: حزين على الزمالك ويجب التفاف أبناء النادي حول الرمادي

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أحمد جودة - القاهرة - عبر ياسر ريان نجم الأهلي السابق عن حزنه بسبب مستوى فريق الزمالك مطالبا أبناء القلعة البيضاء بالالتفاف حول أيمن الرمادي المدير الفني للفريق.

حزين على الزمالك ويجب التفاف أبناء النادي حول الرمادي

أضاف ريان خلال حواره لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "حزين على نادي الزمالك ولا أحب أن أراه بهذا المنظر ولا بد من الالتفاف حول أيمن الرمادي ولا يصح أن يتعرض للهجوم بهذه الطريقة من أولاد النادي".

تابع ريان: "يجب مساندة أيمن الرمادي في هذه الفترة الصعبة التى يمر بها نادي الزمالك".

وواصل: "النادي الأهلي يعرف كيفية جلب الأموال واللاعبين ولديه موارد ولو تم خصم 3 نقاط من الأهلي نهاية الموسم سيحصل على الدوري ولا أعتقد أن مباراة القمة ستعاد".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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